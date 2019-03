Stromausfall in Teilen der Stadt Zürich

Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

ZÜRICH (dpa) - Mitten im abendlichen Berufsverkehr ist in der Innenstadt von Zürich am Mittwoch teilweise der Strom ausgefallen.

Um den Hauptbahnhof und in einigen anderen Stadtteilen blieben die Straßenbahnen stehen, so dass viele Pendler auf Busse umsteigen mussten. Am Bahnhof gingen zwar teilweise die Lichter aus, der Zugverkehr selbst war aber nach Angaben der Verkehrsgesellschaft SBB nicht betroffen. Der zuständige Stromanbieter konnte am Abend noch keine Ursache für den Ausfall nennen.