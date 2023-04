Strom produzieren an ungewöhnlichen Orten

Von: Redaktion (dpa) | 16.04.23

BERLIN: Wenn die Sonne im Hochsommer vom Himmel brutzelt, bekommen einige Menschen ziemlich schnell einen Sonnenbrand. Daran sieht man: Die Sonne hat ganz schön viel Kraft. Wir Menschen können diese Kraft nutzen. Zum Beispiel, um daraus Strom zu produzieren. Das geschieht mithilfe von sogenannten Solarpaneelen. Vielleicht hast du sie schon mal auf dem Dach eines Hauses oder sogar auf einem Balkon gesehen. Sie verwandeln die Sonnenstrahlen in Energie. Diese brauchen wir etwa für Licht und Wärme. Man kann solche Paneele aber auch an anderen Orten finden.

Verkehr: Autos, Boote und sogar kleine Flugzeuge können mit Sonnenenergie geladen werden. Dafür werden spezielle Solarpaneelen an den Verkehrsmitteln befestigt. «In Zukunft sollte man kein elektrisches Fahrzeug ohne Solarzellen auf dem Dach bauen», sagt Martin Heinrich. Er ist Experte für Solarenergie. «Das ist sonst verschenkter Platz.» Weil sich die Sonne in Deutschland aber zu selten zeigt, brauchen die Fahrzeuge zusätzlichen Strom aus der Steckdose.

Kleidung: Sogar in der Welt der Mode lassen sich Solarpaneele finden. Sie bestehen dann aus einer speziellen Solar-Folie. Die ist sehr dünn und biegsam. Die Folie wird etwa in Jacken, Mäntel oder Rucksäcke eingenäht. Damit können die Kleidungsstücke zum Beispiel beleuchtet oder beheizt werden. Zudem kann man damit ein Handy laden. In manchen Fällen reicht die Energie sogar für WLAN.

Straßen: In der Region Utrecht in den Niederlanden gibt es sogar einen Fahrradweg mit Solarpaneelen. Man kann mit dem Rad einfach darüberfahren. Eine plastikartige Schicht schützt die Paneele vor den Fahrrädern. Sie ist allerdings durchsichtig, sodass Sonnenstrahlen durch sie scheinen können. Fachleuten nach wird so genug Strom erzeugt, um 40 Haushalte zu versorgen.

Stadt: Wer in der Stadt Stuttgart in Süddeutschland sein Handy laden möchte, kann es sich für eine Weile auf einer Bank gemütlich machen. Denn dort stehen spezielle Bänke mit Steckdosen. Nutzen können sie bis zu vier Menschen gleichzeitig. Sogar WLAN hat die Bank. Eine weitere Besonderheit: Den Strom dafür produziert die Bank selbst. Auf ihrer Sitzfläche sind Solarpaneele angebracht. Dadurch wird Strom produziert, der direkt in die Steckdosen an den Seiten der Bank fließt.