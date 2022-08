Strohskulpturen-Ausstellung in Korat

Foto: Tourism Authority Of Thailand

NAKHON RATCHASIMA: Ab kommenden Donnerstag (1. September 2022) werden am Nong Rawiang Education Center der Rajamangala University of Technology Isan (Karte) in Mueang Nakhon Ratchasima Strohpuppenskulpturen unter dem Motto „Die Welt nach Covid“ ausgestellt.

Foto: Tourism Authority of Thailand

Mit der Ausstellung soll das Bewusstsein für moderne Kunst erhöht und zeitgenössische Kunst gefördert werden – und zwar durch die Erhaltung, Wiederherstellung und Fortführung der traditionellen bäuerlichen Lebensweise.