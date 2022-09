RAYONG: In der der Provinz Rayong an der Ostküste des Golfs von Thailand wurden am Sonntag zwei Touristen beim Kajakfahren von der Strömung aufs Meer hinausgetrieben. Während einer der beiden Männer ertrank, klammerte sich der andere die ganze Nacht über an den Körper seines Freundes im offenen Meer, bis er am Montag in den Morgenstunden von einem vorbeifahrenden Fischerboot gerettet wurde.

Drei Touristen, allesamt thailändisch-taiwanesischer Abstammung, verbrachten ihren Urlaub auf Koh Mun Klang vor der Küste von Rayong. Die beiden Männer, der 39-jährige Lee und der 29-jährige An, waren am Montagnachmittag Kajaken, während die Freundin von An im Hotel blieb.

Am Abend machte sie sich Sorgen und informierte das Personal des Kajakverleihs, dass die beiden Männer nicht zurückgekehrt waren. Die Touristenpolizei der Provinz Rayong entsendete daraufhin ein Boot, das nach Lee und An suchte, aber aufgrund der Dunkelheit und der Wetterbedingungen die Suche abbrechen musste.

Am Morgen fand ein lokales Fischerboot An auf dem offenen Meer, der sich lebendig an Lees Körper klammerte. Der Fischer, Boonchid S., sagte gegenüber der Presse, er habe in der Nähe der Insel gefischt, als er etwas im Meer treiben sah. Als er näherkam, entdeckte er eine Rettungsweste, barg beide Männer aus dem Wasser und rief Hilfe.

Die Phuttasasongkhroh Rescue Foundation und Polizeibeamte borgen an der Anlegestelle im Bezirk Klaeng Lees Leiche und brachten An zur Behandlung ins Klaeng Hospital. Er ist wohlauf, befindet sich aber immer noch im Krankenhaus, um sich davon zu erholen, dass er die ganze Nacht ohne Nahrung und Wasser im Meer war.

An erzählte der Polizei, er sei mit dem Kajak unterwegs gewesen, als er und Lee von der Strömung aufs offene Meer hinausgezogen wurden, wo eine große Welle ihr Boot zum Kentern brachte und beide ins Wasser schleuderte. Lee war zu diesem Zeitpunkt noch bei Bewusstsein und beide Männer klammerten sich aneinander, in der Hoffnung, gerettet zu werden. Sie trugen beide Schwimmwesten.

An sagte, dass er nach ein paar Stunden schwach wurde. Er sagte, dass Lee nicht mehr auf ihn reagierte, aber er wusste nicht, ob er tot war oder nicht, also klammerte er sich die ganze Nacht an seinen Körper, für den Fall, dass es eine Chance gab, dass sein Freund überleben würde. Als das Fischerboot sie entdeckte, wurde ihm schließlich klar, dass sein Freund bereits verstorben war.

Die extremen Wetterbedingungen haben in der vergangenen Woche eine Reihe von schockierenden Ereignissen im Bezirk Klaeng verursacht. Am Donnerstag ertranken 140.000 Hühner bei einer Überschwemmung in einer Geflügelfarm im Bezirk Klaeng.

Am Freitag brachte eine laotische Frau ihr Kind auf dem Rücksitz eines Pick-ups direkt vor dem Klaeng-Krankenhaus zur Welt. Die Frau schaffte es nicht ins Krankenhaus, weil der Eingang stark überflutet war.

Die Wucht der Überschwemmungen in Rayong wurde am vergangenen Mittwoch auf Video festgehalten, als ein Songtaew-Lastwagen mit 15 Schülern an Bord von der starken Strömung fast mitgerissen wurde. Den Rettungskräften gelang es gerade noch rechtzeitig, den Lastwagen festzuzurren und die Schüler einzeln zu retten.