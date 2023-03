NONTHABURI: Die Verbraucherschutzbehörde (OCPB) geht weiterhin strikt gegen Händler vor, die E-Zigaretten und Dampfzubehör anbieten, besonders, wenn sie die in Thailand verbotenen Rauchwaren an Kinder und Jugendliche verkaufen, berichtete das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

E-Zigaretten und Liquids sind in Thailand illegal, obwohl sie an vielen Orten im Königreich öffentlich angeboten werden.

Siam Rath berichtete über eine Razzia in einem Geschäft in der Nähe einer Universität in der Soi Ngam Wong Wan 47 in Nonthaburi. Dem Zugriff gingen mehrere Beschwerden besorgter Anwohner voraus.

OCPB-Beamte suchten in Begleitung der Polizei das besagte Geschäft auf und beschlagnahmten 5.440 Artikel im Gesamtwert von 500.000 Baht. Festgenommen wurde ein Mann, der als Verkäufer agierte und aussagte, dass er für einen Hintermann arbeite, der täglich von ihm Geld erhalten würde.

Beiden Männern drohen drei Jahre Gefängnis und/ oder eine Geldstrafe von 600.000 Baht.