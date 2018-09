Von: Björn Jahner | 28.09.18

Die Einhaltung der Helmpflicht soll in Bangkok ab sofort strenger kontrolliert werden. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Verkehrspolizei der Hauptstadt hat die Anweisung erhalten, die Einhaltung der Helmpflicht, sowohl von Motorradlenkern als auch deren Soziuspassagieren, strikt durchzusetzen.

Missetäter sollen gemäß Pol. Maj. Gen. Jirapat Phumchit an Ort und Stelle zur Kasse gebeten werden. Er verweist auf Unfallstatistiken mit dem Ergebnis, dass 60 Prozent aller Verkehrstoten auf thailändischen Straßen ums Leben kamen, da sie keinen Motorradhelm trugen. Daher gehe es Jirapat in erster Linie um die Verkehrssicherheit und nicht um das Eintreiben von Bußgeldern, zitierte das „National News Bureau of Thailand“ den stellvertretenden Polizeipräsidenten von Bangkok.