BANGKOK: Um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen, setzt die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) die soziale Distanzierung in den Bussen strikt durch und verlangt von den Fahrgästen, nur auf den gekennzeichneten Sitzen und Plätzen zu sitzen oder zu stehen.

BMTA-Geschäftsführer Surachai Iamwachirasakul sagte, wenn alle gekennzeichneten Sitze (ohne ein gemaltes Kreuz) und die auf dem Boden markierten Plätze für stehende Fahrgäste besetzt seien, würde der Fahrkartenverkäufer ein Schild mit der Aufschrift „Dieser Bus ist voll. Bitte nehmen Sie den nächsten Bus" in das vordere Fenster stellen. Das könnten die Wartenden an den Haltestellen sehen. Der Busbetreiber habe von Anfang an die von der Straßenverkehrsbehörde erlassenen Regeln befolgt. In den Fahrzeugen dürften nur 70 Prozent der Sitzplätze besetzt sein.

Alle BMTA-Mitarbeiter müssen ihre Temperatur messen lassen, bevor sie ihren Dienst antreten, und alle Busse werden mit einer 70-prozentigen Alkohollösung desinfiziert.