Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.22

PHUKET: Drei wütende streunende Hunde wurden betäubt, nachdem sie auf Phuket Touristen und Anwohner in der Nähe des Toh Sae Hill Public Park gejagt hatten. Die Stadtverwaltung stellte fest, dass die Hunde nicht verletzt waren, als sie eingefangen wurden. Die Hunde kamen in Tierheim für streunende Hunde im Bezirk Thalang.

Thailand kämpft mit seiner hohen Zahl an streunenden Hunden und Katzen. Im Jahr 2017 gab es schätzungsweise 860.000 streunende Hunde und Katzen im Land. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 350.000 im Jahr 2007, also ein Jahrzehnt zuvor. Somchuan Ratanamungklanon, der stellvertretende Generaldirektor des thailändischen Ministeriums für Viehzuchtentwicklung, sagte voraus, dass es in Thailand im Jahr 2027 bis zu 2 Millionen streunende Hunde und Katzen und im Jahr 2037 bis zu 5 Millionen geben würde.

Anfang dieses Monats führte die Soi Dog Foundation, eine gemeinnützige Organisation, ihre jährliche Impfkampagne im Tierheim für streunende Hunde auf Phuket im Bezirk Thalang durch, das auch als "Regierungshundelager" bekannt ist.

Ein Team aus Tierärzten von Soi Dog, Mitarbeitern der Gemeinde, Rettungshelfern und einem Vertreter des Provinzbüros Phuket des Ministeriums für Viehzuchtentwicklung kam zusammen, um 735 Hunde in der von der Regierung betriebenen Einrichtung zu impfen.

Die Hunde erhielten wichtige Impfungen gegen sechs Krankheiten, darunter Tollwut, Staupe und Parvovirose.