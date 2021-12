BANGKOK: In der Khao San Road wurden die Seuchenschutzmaßnahmen verschärft. Die Beamten führen Antigentests durch und stellen sicher, dass nach 23.00 Uhr kein Alkohol mehr verkauft wird, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“.

Wasan Boonmuenwai, Direktor des Bezirksamtes Phra Nakhon, sagte am Sonntag, dass 35 der 9.670 Besucher positiv getestet wurden, die seit dem 1. November die Khao San Road besucht hatten. Er fügte hinzu, dass sich darüber hinaus auch das Personal aller Geschäfte und Restaurants in der bei Rucksacktouristen beliebten Straße alle drei Tage ATK-Tests unterziehen muss.

Die Besucher werden an allen Eingängen zur Khao San Road kontrolliert und müssen ihre Impfbescheinigungen vorlegen. Diejenigen, die ihre Impfung vor vier Monaten abgeschlossen haben, müssen sich einem ATK-Test unterziehen.

Khun Wasan forderte alle Geschäftsleute der Straße auf, sich strikt an die Vorschriften zu halten, und fügte hinzu, dass Lokale, die ihren Gästen nach 23.00 Uhr Alkohol ausschenken, mit einem Bußgeld in Höhe von 6.000 Baht belangt werden. Polizeibeamte in Uniform und in Zivil sind laut Khun Wasan ständig im Einsatz, um die Situation zu überwachen und schwarze Schafe aus dem Verkehr zu ziehen.