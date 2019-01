Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.19

KOH SAMUI: Die Behörde für Meeres- und Küstenressourcen (DMCR) hat für Bootsführer und Touristen aktualisierte Regeln für die drei Hauptinseln in der Provinz Surat Thani veröffentlicht: für Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao.

1. Boote dürfen in Meeresgebieten mit Korallenriffen keine Anker werfen. Vorhandene Bojen müssen benutzt werden. 2. Die Entsorgung von Müll, Abwasser oder anderen Schadstoffen auf See ist strengstens verboten. 3. Die Fütterung von Fischen oder anderen Meerestieren in Korallenriffgebieten zum Zwecke des Fangens ist strengstens untersagt. 4. Seawalking und andere Aktivitäten, die Korallenriffe beschädigen können, sind strengstens verboten. Straftäter müssen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr und/oder einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht rechnen.