BANGKOK: Die Thai Airways International (THAI) hat vier Piloten, die in der Vorwoche an einer Verspätung auf einem Flug von Zürich nach Bangkok beteiligt waren, ein Sprechverbot erteilt.

Der Flug TG 971 hatte sich am 11. Oktober wegen einer Auseinandersetzung über die Sitzplatzverteilung um zwei Stunden verspätet, nachdem zwei dienstfreien Piloten vom THAI-Stationsleiter Plätze in der ersten Klasse verweigert wurden. Zwei nicht im Dienst befindliche Piloten, im Luftfahrtjargon „Deadheads“ genannt, glaubten, sie hätten Anspruch auf Sitze in der Ersten Klasse, obwohl dort alle Plätze vergeben waren. Ein „Deadhead“ ist ein Besatzungsmitglied der Fluglinie, das zu einem bestimmten Zielort geschickt wird, um dort den Dienst zu verrichten. Auf dem Flug sind sie inaktiv und arbeiten nicht als Crew. Der Flug TG 971 verließ Zürich, nachdem sich ein Paar bereit erklärte, seine Plätze in der Ersten Klasse für die zwei Piloten aufzugeben, berichtet die „Bangkok Post“.

Das Problem trat auf, nachdem eine Boeing B777-300ER, die für den Flug eingesetzt werden sollte, in Zürich ein Problem hatte und stattdessen eine Boeing B747-400 eingesetzt wurde. Die Piloten, die die B777-300ER fliegen sollten, wurden deshalb nach Bangkok geschickt, weil sie nicht berechtigt waren, das Ersatzflugzeug zu fliegen. Die B777-300ER hatte keine Erste Klasse, während die 747 sie bot. Der THAI-Stationsleiter hatte allen Passagieren der Business-Klasse Sitzplätze in der Ersten Klasse reserviert, für die beiden inaktiven Piloten waren keine Plätze mehr frei. In den sozialen Medien wurden die Piloten dafür kritisiert, nur an sich selbst zu denken, ohne sich um die Passagiere zu kümmern. Die THAI hat sich inzwischen bei den Fluggästen entschuldigt. „Matichon Online“ berichtete am Samstag, dass alle vier beteiligten Piloten, die inaktiven und die, die das Flugzeug gesteuert hatten. angewiesen wurden, keine Informationen über den Vorfall zu geben, nachdem der Vorsitzende der Thai Pilots Association ein Interview gegeben und ein Pilot einen Artikel auf Facebook zur Verteidigung veröffentlicht hatte.