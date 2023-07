Von: Björn Jahner | 03.07.23

BANGKOK: Die Move Forward Party (MFP) und die Pheu Thai Party konnten bei ihrem Treffen mit den anderen sechs potenziellen Koalitionsparteien am Sonntag (2. Juli 2023) die festgefahrene Situation um den Posten des Parlamentspräsidenten nicht klären, obwohl Vertreter erklärten, dass sie hoffen, das Problem am Montag lösen zu können.

Das Treffen im MFP-Hauptquartier war geplant, um den Streit um den Sitz des Parlamentspräsidenten beizulegen. Die acht Verbündeten hatten sich zuvor darauf geeinigt, Move Forward-Chef Pita Limjaroenrat als neuen Premierminister zu unterstützen.

Nach dem Treffen sagte Pita, man habe die Frage des Parlamentspräsidenten erörtert und die Gespräche seien positiv verlaufen.

Die MFP warte jedoch immer noch auf eine endgültige Antwort von Pheu Thai, sagte er.

„Wenn die Leute verwirrt sind, müssen wir uns entschuldigen. Wir haben die feste Absicht, eine Regierung zu bilden und die Probleme der Menschen zu lösen“, sagte Pita.

Er lehnte es ab, sich zu der Möglichkeit eines weiteren Kandidaten für den Sitz des Parlamentspräsidenten zu äußern. „Neue Spekulationen sind nicht willkommen, weil sie die Regierungsbildung beeinträchtigen und die Menschen verwirren könnten“, betonte Pita.

Zuvor hatte die MFP erklärt, dass sie den Abgeordneten Padipat Suntiphada aus Phitsanulok zum neuen Sprecher des Repräsentantenhauses machen wolle, während die Pheu Thai darauf beharrte, dass sie den Sitz des Chefs der Legislative erhalten sollte.

Pita weigerte sich auch, einen Kommentar abzugeben, als Reporter ihn fragten, was passieren würde, wenn Move Forward und Pheu Thai nicht in der Lage wären, einen Kompromiss zu finden.

Der Vorsitzende der Pheu Thai, Cholnan Srikaew, sagte nach dem Treffen, dass die Partei sich am Montag (3. Juli 2023) auf einer internen Sitzung mit ihren Mitgliedern beraten werde, in der Hoffnung, eine Lösung in dieser Angelegenheit zu finden.

„Sollte das Ergebnis anders ausfallen als von den Menschen erwartet, würde dies die Koalitionspartner und die Regierungsbildung beeinträchtigen“, sagte er. Er hofft, dass die Frage bis Montagmittag geklärt ist.

Auf die Frage, ob es möglich sei, dass eine Partei eines anderen Blocks anstelle von Pheu Thai einen anderen Kandidaten für den Sprecher des Repräsentantenhauses aufstellt, sagte Dr. Cholnan: „Das ist schwer zu beantworten, aber ich bin zuversichtlich, dass alle Fragen bis zum 4. Juli geklärt sein werden.“