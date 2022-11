Von: Björn Jahner | 21.11.22

PATTAYA: Ein 33-jähriger russischer Mann, der angeblich mit seiner russischen Freundin im Urlaub war, stürzte am Sonntag in den Nachmittagsstunden vor den Augen vieler geschockter Mitarbeiter und Touristen aus dem achten Stock eines bekannten Hotels in Pattaya in den Tod und landete in der überfüllten Lobby.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr in einem Hotel in der Pratumnak Soi 5, dessen genauer Name bis zu weiteren Ermittlungen der Polizei von Pattaya zurückgehalten wird

Der Vorfall wurde von Pattayaqs Polizeichef Kunlachart Kunlachai und seinem Team persönlich untersucht. Bei ihrer Ankunft fanden sie den jungen Russen schwer verletzt, aber lebendig in der Lobby. Er hatte mehrere Knochenbrüche und andere schwere Verletzungen erlitten. Sein Name wurde bis zur Kontaktaufnahme mit seiner Botschaft und seiner Familie zurückgehalten.



Rettungsteams der Stifung Sawang Boriboon trafen schnell ein und brachten den schwer verletzten Russen in ein örtliches Krankenhaus. Tragischerweise verstarb er kurz nach seiner Ankunft.



Das Hotelpersonal teilte der Presse mit, dass es sich bei dem Opfer um einen russischen Mann handelte, der mit seiner russischen Freundin im Urlaub war. Er und seine russische Freundin gerieten vor der Tür ihres Zimmers im achten Stock, das über einen Balkon mit Blick auf die Lobby verfügt, in einen lautstarken verbalen Streit.



Der Streit eskalierte und es wurde geschrien, was die Aufmerksamkeit der anderen Gäste auf sich zog, aber da niemand Russisch sprach, war die Art des Streits unklar. Nach einer Weile des Geschreis kletterte der russische Mann nach Angaben des Hotelpersonals plötzlich über das Balkongeländer, sprang in den Tod und landete vor den Augen der schockierten Mitarbeiter und Touristen in der Lobby.



Seine Freundin floh sofort über eine Feuertreppe, und zum Zeitpunkt der Drucklegung war die Polizei von Pattaya noch auf der Suche nach ihr. Pattayas Polizeichef Kunlachart Kunlachai teilte der Presse mit, dass die Videoüberwachung überprüft und die Freundin des Opfers ausfindig gemacht werde, um sie zu dem Vorfall zu befragen. Die Angehörigen des Opfers und seine Botschaft wurden kontaktiert.