Von: Björn Jahner | 04.11.22

PATTAYA: Nicht nur Touristen, sondern besonders auch Residenten, die die zweijährige Geisterdstadtstimmung in Pattaya während der Pandemie live vor Ort miterlebt haben, reagieren erstaunt, wie schnell sich die Pattaya Walking Street wieder zum Nachtleben-Brennpunkt der Stadt entwickelt hat.

Wo vor einem Jahr noch Notbeleuchtung aufgrund der geschlossenen Nachtclubs zur Sicherheit der (Inlands)Touristen installiert werden musste, sorgen heutzutage nicht nur die bunten Neonleuchtreklamen der Nacht- und A-Go-Go-Clubs für unverwechselbare Kiez-Atmosphäre, sondern ziehen seit wenigen Wochen bunte Streetart-Gemälde, die den Straßenbelag im Strip zieren, die Blicke der Besucher auf sich.

Die kreativen Kunstwerke auf dem Gehweg gehören zu den Maßnahmen der Stadtverwaltung Pattaya, mit denen sie die „sündige Meile“ zu einer Touristenattraktion entwickeln will, deren Besuch nicht nur nachts, sondern auch tagsüber lohnt.

Vor allem Touristen, die am späten Nachmittag von einem Ausflug zur vorgelagerten Insel Larn zum Hafen Bali Hai zurückkehren und dann zu Fuß durch die Walking Street in die Stadt strömen, schätzen die auffälligen Streetart-Installationen als beliebte Foto- und Selfiemotive.

Wie lange die Kunstwerke jedoch in ihrem bisherigen Glanz erstrahlen werden, ist hinsichtlich des hohen Besucheraufkommens in der Walking Street und der tropisch-schwierigen Wetterverhältnisse durchaus fragwürdig, wie das durch die Sonne längst vergilbte Wellendesign der Strandpromenade an der Beach Road exemplarisch aufzeigt.