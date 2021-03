Von: Björn Jahner | 14.03.21

PATTAYA: Die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf Pattayas Geschäftswelt sind nicht zu übersehen – im zweiten Corona-Jahr mehr denn je. Von Naklua im Norden bis Jomtien im Süden prägen verlassene Geschäfte das Stadtbild 2021 der einstigen Urlaubshochburg. Die ungebändigte Corona stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Ihr erzwungener Wandel bietet jedoch auch Chancen, um Potenziale auszuschöpfen und neue Wege zu gehen, weshalb trotz oder gerade wegen der Krise aufsehenerregende Großprojekte aus dem Boden gestampft werden.

Die High-Rise-Condo-Türme und der Jumbo-Jet bilden zusammen ein ungewöhnliches Motiv, das den Start von „Neo Pattaya“ zum Ausdruck bringt.

Der Ausbruch der weltweiten Covid-19-Pandemie hat Pattaya nicht nur einen schweren Schlag verpasst, sondern das Seebad um sein einziges wirtschaftliches Standbein gebracht – den internationalen Tourismus. Bildeten zahlenmäßig viele Jahrzehnte lang Westler die größte Urlaubergruppe im Seebad, sorgten tiefgreifende ökonomische Umstürze für einen Wandel der Touristenschichten, der mit der Weltfinanzkrise ab 2007 an Fahrt gewann: Europäer, traditionell die stärkste Touristengruppe in Thailand, wurden von russischen Touristenströmen von der Spitze abgelöst, deren plötzliches Ausbleiben 2014 im Zuge der Rubelkrise zahlenmäßig um ein Vielfaches durch chinesische Touristengruppen kompensiert wurde. Hinzu kamen etliche Besucher aus dem Nahen Osten und dem indischen Kontinent.

Aus nächster Nähe betrachtet machen die Dimensionen des ausrangierten Jumbo-Jets seinem Namen alle Ehre.

Den Wandel der führenden Urlaubernationen fest im Blick, reagierte Pattayas Stadtverwaltung stets routiniert und zügig auf die sich ändernden Ansprüche, die sich aus den jeweils zahlenmäßig stärksten Urlaubernationen ergaben, in dem sie ihre touristischen Marketingkampagnen landesspezifisch fokussierte.

Schritt für Schritt nach Neo Pattaya

Auf einer Plakatwand erfährt man mehr über das Projekt. Vom McDonald‘s ist nur noch das Leuchtschild übrig.

Bereits vor dem Ausbruch der Covid-19-Krise, vorangetrieben durch die Entstehung des „Eastern Economic Corridor“ (EEC), feilte die Stadtverwaltung an ihrem sogenannten „Neo Pattaya“-Projekt, das darauf abzielt, die wirtschaftliche Abhängigkeit des Seebads vom internationalen Tourismus zu reduzieren und die Entwicklung neuer, innovativer Branchen voranzutreiben. Der weltweite Ausbruch der Coronavirus-Pandemie brachte die Weitsichtigkeit der Stadtplaner mit ihrem „Neo Pattaya“-Konzept jedoch erst so richtig zum Ausdruck: Denn mit der Viruskrise trat genau der „worst case“ ein, vor dem das Konzept zur Neuausrichtung die Stadt zukünftig beschützen soll. Auf schmerzhafte Weise erfuhr die Bevölkerung am eigenen Leib, welches hohe Risiko von der wirtschaftlichen Abhängigkeit mit der ausschließlichen Fokussierung auf den internationalen Tourismus einhergeht. Obwohl die aus der Covid-19-Krise resultierenden wirtschaftlichen Folgen für Pattaya im zweiten Corona-Jahr so dramatisch wie nie zuvor erscheinen mögen, begreifen immer mehr lokale Unternehmen die Chance für neue Ideen und Geschäftsmodelle im Seebad, die ihnen Corona beschert. Parallel zum landesweiten Covid-19-Impfbeginn tätigen sie milliardenschwere Investitionen und realisieren aufsehenerregende Großprojekte, um den Ansprüchen der neuen Reisenormalität und der aus ihr resultierenden neuen Touristensituation Rechnung zu tragen.

Leuchtbäume, die an Singapurs „Gardens By The Bay“ erinnern, dienen am Xzyte Food Center als Eyecatcher.

Auch Tourismus-Experten betonen, dass der zukünftige Fokus der Branche selbstnach der Öffnung thailändischer Grenzen für den internationalen Tourismus auf regionalen Märkten liegen wird, unter anderem auf den ASEAN-Staaten, da sich die Virussituation bei vielen Menschen in einem neuen Reisebewusstsein niederschlägt. Umfragen haben zum Beispiel ergeben, dass viele ihre nächste Urlaubsreise zu Destinationen planen, die nur wenige Flugstunden von ihrer Heimat entfernt sind. Als klare Trends haben sich außerdem Gesundheits- und Wellnessreisen sowie gastronomische Entdeckungsreisen herausgebildet.

Eine Neuausrichtung, die auch in Pattaya immer deutlicher hervortritt und im Hinblick auf die touristische Zukunft nach Corona die Weitsichtigkeit der Branche unter Beweis stellt. Sie beweist auch, dass das Konzept „Neo Pattaya“ von der Wirtschaft verstanden und geteilt wird mit dem Ziel einer besseren und sicheren Zukunft.

Street-Food-Welt mit Jumbo-Jet

Eines der aufsehenerregends­ten Projekte ist Runway 88, das auf der Freifläche entsteht, die direkt an die einschlägig bekannte „Shorttime“-Gasse Soi 6 zwischen Second Road und Beach Road angrenzt. Getreu dem Marketingkonzept des Megaprojekts – The Runway of International Street Food“ – soll auf dem Areal eine weitläufige gastronomische Plaza mit dem Schwerpunkt auf Street Food und einem ausrangierten Jumbo-Jet als Eyecatcher errichtet werden. Um einheimischen und ausländischen Besuchern hohe Hygiene- und Covid-19-Sicherheitsstandards zu gewährleisten, werden die Street-Food-Leckereien natürlich nicht von fliegenden Händlern auf ihren zu mobilen Küchen umgewandelten Motorrädern mit Beiwagen zubereitet, sondern in schicken Shops sowie in kultigen Food-Trucks und Kiosken.

Das Ausmaß der entstehenden gastronomischen Meile ist überwältigend, bunte Farben erhellen die Stimmung.

Auch wenn sich die Arbeiten noch in der Anfangsphase befinden und bisher nur die in der Geländemitte platzierte Boeing 747 einen Vorgeschmack darauf gibt, was hier in den nächsten Monaten entstehen soll, hat sich die „Königin der Lüfte“ bereits jetzt zu einem Selfie-Hotspot entwickelt, da das Areal offen zugänglich ist.

Die Wahl des Standortes erscheint in Nachbarschaft zum Siam @ Siam Design Hotel Pattaya und dem nahegelegenen Themeneinkaufszentrum Terminal 21 Pattaya langfristig betrachtet hervorragend, besonders wenn man bedenkt, dass auch das Gebiet auf der Naklua-Seite des Delfinbrunnen-Kreisverkehrs touristisch komplett neu gestaltet und bebaut werden soll. Andererseits stellt sich mehr als je zuvor die Frage, welche Folgen die Eröffnung von Runway 88 auf die direkt angrenzende Rotlicht-Meile Soi 6 haben wird. So ist der Abriss der wohl sündigsten Gasse der Stadt bereits seit Jahren im Gespräch. Mehr zu Runway 88 erfährt man unter www.facebook.com/runway88pattaya.

Kunterbunte Schlemmerstadt

Eine große Schautafel informiert an der Third Road über das Projekt. Ein Eröffnungstermin wird nicht genannt.

Ein ähnliches Konzept, nur anders umgesetzt, beziehungsweise „same same but different“ auf Thinglish ausgedrückt, verfolgt auch das Xzyte Food Center, das auf dem Areal der ehemaligen Xzyte Disco in Süd-Pattaya entsteht. Zuvor diente das unerschlossene Dreieck zwischen Third Road, Soi Chaiyapoon und Soi Buakhao regelmäßig als Rummelplatz. Hier ist der Baufortschritt schon deutlich vorangeschritten und der Rohbau der einladenden Ladenzeilen abgeschlossen, die alle über großflächige Glasfassaden und Spitzdächer verfügen und mit auffällig knalligen Farben ins Auge stechen. Die Ausmaße des Projekts sind beachtlich, was auch Grund dafür sein mag, dass noch kein offizieller Eröffnungstermin bekanntgegeben wurde. Auskunft zum Xzyte Food Center erfährt man unter der Rufnummer 082-554.2244.

Auch wenn der Gigantismus beider Projekte bei Kritikern Zweifel an der zukünftigen Rentabilität aufkommen lässt, entsprechen sie klar den Vorlieben einheimischer und asiatischer Besucher. Doch gewiss werden sich hier auch westliche Urlauber und Residenten mit einer Vorliebe für Street-Food wohlfühlen.