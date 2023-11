PATTAYA: Von Freitag bis Sonntag (17.–19. November 2023) wird der Jomtien Beach zum Schauplatz des „Lulla Fest 2023 Street Food and Party on the Beach“. Die dreitägige Veranstaltung, die von der Pattaya Business and Tourism Association organisiert wird, verspricht ein abwechslungsreiches Erlebnis für alle Besucher.

Das Herzstück des Festivals ist der pulsierende Street-Food-Markt, der von über 100 sorgfältig ausgewählten Verkäufern betrieben wird. Von herzhaften thailändischen Köstlichkeiten über frische Meeresfrüchte bis hin zu süßen Versuchungen bietet das Lulla Fest 2023 eine verlockende Vielfalt für jeden Gaumen.

Abgerundet wird das Festival mit einem kostenlosen Konzert des bekannten thailändischen Künstlers GAVIN:D, angesagten DJ-Sounds und der Wahl der „Top Lullah Pretty Thailand“.

Das Festival findet an allen drei Veranstaltungstagen von 16.00 bis 23.00 Uhr am Jomtien Beach, in der Nähe des NOW Hotels, Höhe Soi 12, statt. Eintritt frei.