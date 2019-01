Von: Björn Jahner | 13.01.19

BANGKOK: Immer wieder sorgten in den vergangenen Monaten Restaurants und Kioske im internationalen Flughafen Suvarnabhumi für Negativschlagzeilen, die in den Augen vieler Fluggäste völlig überzogene Preise für ihre Speisen und Produkte aufrufen.

Wer nicht bereit ist, ein Vielfaches des normalen Preises für ein Thai-Gericht zu bezahlen, dennoch nicht mit knurrenden Magen in den Flieger steigen möchte, dem wird im rund um die Uhr geöffneten Food-Court mit dem Namen „Airport Street Food – By Magic Food Point“ geholfen. Eigentlich für Flughafenarbeiter mit geringem Einkommen konzipiert, steht die Speisestätte natürlich auch allen Fluggäs­ten offen. Der Food-Court befindet sich in der Etage 1 nahe dem Eingang 8. An vielen kleinen Schauküchen werden beliebte thailändische Speisen ab 40 Baht angeboten, bezahlt wird wie auch in anderen Food-Courts oder Kantinen üblich mit Coupons statt Bargeld.