Von: Redaktion (dpa) | 10.12.22

BERLIN: Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Remake: Der Titel dieser Serie klingt hart - «Ich hasse Weihnachten» (Original: «Odio il Natale»). «Ihrer Familie hat sie vorgelogen, sie habe einen Freund. Nun muss die junge Krankenschwester bis Weihnachten - also innerhalb der nächsten 24 Tage - einen Typen an Land ziehen.» Wer das riesige Weihnachtsportfolio von Netflix kennt, dürfte sich bei dieser Inhaltsbeschreibung an die Serie «Weihnachten zu Hause» aus Norwegen aus dem Jahr 2019 erinnert fühlen. Darin wird die Geschichte von Krankenschwester Johanne (Ida Elise Broch) erzählt, die wegen ihres Singlestatus' nicht mehr von ihrer Familie genervt werden will und deshalb verkündet, einen Freund zu haben. In der neuen Version aus Italien heißt Johanne nun Gianna. Die Hauptrolle spielt Pilar Fogliati. Und die Serie spielt unter anderem in Venedig statt in einem gemütlichen norwegischen Ambiente. Auch im Streamingzeitalter gibt es also - sogar sehr zeitnah - Remakes. Aber gar nicht so schlimm, denn «Weihnachten zu Hause» (im Original «Hjem til jul») gehört mit zum Besten, was Netflix in Sachen Weihnachten im Angebot hat. Da darf's auch mal ein bisschen mehr sein - und ein Déjà-vu.

Doppelspiel: Kim Philby war eine schillernde Persönlichkeit. Der Spross aus der britischen Oberschicht war vom Kommunismus fasziniert und wurde als Student sowjetischer Agent. Auch die Briten engagierten ihn als Spion - und machten ihn in den 1940er Jahren sogar zum Chef des antisowjetischen Spionageabwehrabteilung. Ein brisantes Doppelspiel, doch Philby flog nicht auf - zunächst. Denn der Verdacht hielt sich hartnäckig. Ben Macintyre schrieb darüber einen Bestseller, der nun als prominent besetzte Serie verfilmt wurde. Guy Pearce («Memory - Sein letzter Auftrag») ist als Philby zu sehen, Damian Lewis («Homeland») spielt den britischen Agenten Nicholas Elliott. Als Philby auffliegt, sieht sich Elliott plötzlich als bester Freund des Verdächtigen mit Ermittlungen gegen sich selbst konfrontiert. «A Spy Among Friends» gibt es bei MagentaTV.

Verdeckt: Eigentlich geht Alex Rider noch zur Schule. Doch er hat schon einen Job - beim britischen Auslandsgeheimdienst MI6. Anthony Horowitz erzählt die Abenteuer des jungen Spions in einer Reihe von Jugendbüchern, die auch als Serie verfilmt wurde. In den ersten acht Episoden war Alex einer Verschwörung in der Welt der Superreichen und ihrer Kinder auf der Spur. Nun zeigt das ZDF die zweite Staffel. Darin will der Jugendliche eigentlich nichts mehr mit Verbrechen und Agenten zu tun haben. Doch dann wird auf den Vater einer Freundin ein Anschlag verübt und Alex sieht keine andere Wahl, als doch wieder aktiv zu werden.

Familienchaos: Für viele Paare wird es Weihnachten stressig. Denn da gibt es diese eine Frage: Mit wessen Verwandtschaft wollen wir feiern? Auch Johanna und Anton stehen vor diesem Problem - und haben auch gleich eine Lösung. Warum nicht mit allen Liebsten gemeinsam feiern, in einem großen Ferienhaus in den österreichischen Bergen? Pünktlich zu den Feiertagen trudeln alle ein und schnell wird klar, dass der Traum von der friedlichen Großfamilie so seine Tücken birgt. «Friedliche Weihnachten» nennt sich die deutsche Serie, die mitten ins Familienchaos führt und bei Prime Video läuft. Mit dabei sind unter anderem Valerie Huber («Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers»), Timur Bartels («Club der Roten Bänder»), Wayne Carpendale («Der Landarzt»), Lena Meckel («Servus, Schwiegersohn!») und Uwe Ochsenknecht («Ich war noch niemals in New York).