Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.23

BERLIN: Was sich in nächster Zeit zu streamen lohnt, darunter die neue Staffel der Satire «Parlament» und die Dramaserie «The Buccaneers».

Diese Woche geht es gleich mehrfach in die Vergangenheit - zu unternehmungslustigen Freundinnen und mutigen jungen Frauen. Einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Aufregend: 1993 erregte Michelle Pfeiffer in der Literaturverfilmung «Zeit der Unschuld» als verführerische Gräfin Olenska im New York der 1870er Jahre für Aufsehen. Vorlage war der gleichnamige Roman der Pulitzer-Preisträgerin Edith Wharton. Ihr letzter unvollendeter Roman ist nun Anregung für eine Dramaserie. In «TheBuccaneers» erobern ein paar junge Frauen aus den USA die Londoner Gesellschaft. Anders als die vornehmen und zurückhaltenden Briten sind die Mädchen lebenslustig und auf Abenteuer aus. Ihr Hauptziel: Einen Ehemann finden, am besten mit Adelstitel. Das aufregende Leben zwischen Landpartien, Bällen und Geheimnissen ist bei Apple TV+ zu sehen. In den Hauptrollen spielen unter anderem Kristine Froseth («The Society»), Alisha Boe («Tote Mädchen lügen nicht») und Christina Hendricks («Good Girls»).

Undercover: Das Treiben der Nationalsozialisten beunruhigt Paula Schlier schon lange. Im Herbst 1923 schleicht sie sich deshalb unter falscher Identität in die Redaktion des «Völkischen Beobachters». Dort erlebt sie mit, wie Adolf Hitler und seine Kumpanen einen Umsturz planen, der später als gescheiterter Hitler-Putsch vom 8. und 9. November bekannt wurde. Was Schlier erlebte, hielt sie in einem Tagebuch fest. Die Dokumentation «Hitlerputsch 1923 - Das Tagebuch der Paula Schlier» erzählt aus Sicht der jungen Frau, was damals geschah, angereichert um Spielszenen. Die Rolle der Paula übernimmt darin Lea van Acken («Das Tagebuch der Anne Frank»), zu sehen in der ARD Mediathek. Ergänzend gibt es den Podcast «Paula sucht Paula - Vergessene Heldin im Hitlerputsch?» in der ARD Audiothek.

Dramatisch: Anne Franks Tagebuch ist weltberühmt. Auf ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten schrieb das jüdische Mädchen darin über ihre Gedanken, Träume und Erlebnisse. Viele ihrer Einträge richtet sie an Kitty, eine imaginäre Freundin. Ein Animationsfilm für Kinder ab etwa 10 Jahren lässt diese Kitty nun lebendig werden - in der heutigen Zeit. Neugierig macht sie sich auf die Suche nach Annes Spuren und erfährt nach und nach das Schicksal des Mädchens, das 1944 von den Nazis entdeckt und ein Jahr später im Konzentrationslager starb. «Wo ist Anne Frank» ist zu sehen auf kika.de und im KiKA-Player.

Europas Chaos-Truppe: Die ARD-Politsatire «Parlament» geht weiter. Auch in der dritten Staffel dreht sich alles um politische Intrigen, Scharmützel und Manipulationen rund ums Europaparlament. Samy (Xavier Lacaille) ist in Straßburg vom Assistenten zum «Politischen Berater» im EU-Parlament aufgestiegen und lässt nun gern alle von seinem Wissen als «Alter Hase» profitieren. Doch als er von Valentins Kandidatur für den Posten der französischen EU-Kommissarin hört, liegt sein Ziel klar vor ihm: Er will mit ihr nach Brüssel und in die EU-Kommission. Da braucht er doch nur seine guten Kontakte spielen zu lassen. Alles hängt mit allem zusammen, Bündnisse von gestern zerbrechen. Die Autoren der Serie, Pierre Dorac und Maxime Calligaro, haben beide im EU-Parlament gearbeitet. Jetzt in der ARD-Mediathek.

Eine gegen alle: Bei der neuen Krimiserie «A Murder at theEnd of the World» steht eine besondere Heldin im Mittelpunkt - eine technisch versierte Generation-Z-Amateurdetektivin und Hackerin namens Darby Hart. In der Serie bei Disney+ werden Darby und acht weitere Gäste von einem zurückgezogen lebenden Milliardär zu einer Klausurtagung an einem abgelegenen Ort eingeladen. Als einer der anderen Gäste tot gefunden wird, muss Darby ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu beweisen, dass es sich tatsächlich um Mord handelt - und zwar gegen eine Menge von Widerständen und bevor der Mörder wieder zuschlägt. Ab 14. November bei Disney+ zu streamen.