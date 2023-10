Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.23

BERLIN: Aus der Gefängniszelle in die Öffentlichkeit - und aus der Katastrophe ins Chaos: Was sich in nächster Zeit zu streamen lohnt.

Eine Dokuserie über Geister und ein Pfarrer mit Herz - einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Mysteriös: Gibt es Geister und andere übernatürliche Kräfte? Über diese Frage wird im Jahr 1977 aufgeregt diskutiert. Der Grund: Merkwürdige Geschehnisse und Geräusche im Haus einer Familie im Londoner Stadtteil Enfield. Bald entsteht der Verdacht, ein Poltergeist könnte dort sein Unwesen treiben. Parapsychologen und andere Experten sind elektrisiert und versuchen, dem Spukphänomen auf den Grund zu gehen, das unter anderem Anregung für den Horrorfilm «Conjuring 2» war. Eine Dokuserie auf Apple TV+ greift die Geschichte nun auf. In vier Episoden zeichnet «Enfield Poltergeist» nach, was damals geschehen ist, unter anderem mit Tonaufnahmen aus dem Spukhaus und Interviews mit Zeitzeugen.

Ungewöhnlich: Hans Reiser ist Pfarrer mit Leib und Seele. Sein Glaube liegt ihm am Herzen, doch von verstaubten Traditionen hält er wenig. Stattdessen setzt der katholische Geistliche auf unkonventionelle Ideen, um seine leere Kirche in München mit Leben zu füllen. Etwa mit Freibier oder mit einem Gottesdienst für Haustiere. Und auch die Jugend lässt er zu Wort kommen. Einfälle, die nicht allen Kirchenoberen gefallen. Franz Xaver Bogner («München 7») hat die Serie «Himmel, Herrgott, Sakrament» inszeniert, mit Stephan Zinner («Kaiserschmarrndrama») in der Hauptrolle. In weiteren Rollen zu sehen sind unter anderem Anne Schäfer als alleinerziehende Mutter Lisa, Sigi Zimmerschied und Fritz Karl. Auch wenn die sechs Folgen fiktional sind, gibt es doch ein reales Vorbild: Den Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler, der mit seinem unkonventionellen Verständnis von Kirche und seinem Engagement viele Menschen anlockt. Die Serie und das Porträt «Pfarrer Schießler - Glaube, Liebe Rebellion» aus der Sendereihe «Lebenslinien» gibt es in der ARD Mediathek.

Tatort USA: Es ist ein spektakulärer True-Crime-Stoff: der Fall Jens Söring. 1985 werden die Eltern der Studentin Elizabeth Haysom in ihrem Haus im US-Bundesstaat Virginia auf brutalste Weise ermordet. Zuvor haben sie offensichtlich mit ihrem Mörder zu Abend gegessen. Haysoms Freund, der deutsche Diplomatensohn Jens Söring, und Elizabeth Haysom selbst werden 1986 in London festgenommen. Zunächst gesteht Söring die Tat, ehe er sie vor Gericht abstreitet. Am Ende lautet das Urteil gegen Söring: zwei Mal lebenslänglich. 2019, nach 33 Jahren in Haft, wird er aus den USA nach Deutschland abgeschoben. Die Serie «Mord. Macht. Medien. Der Fall Jens Söring» geht über den Fall hinaus und zeigt Mechanismen, warum die Öffentlichkeit so fasziniert war. Ab 31. Oktober in der ARD-Mediathek zu finden.

Nach der Flut: Harry ist fassungslos, als seine tot geglaubte Schwägerin plötzlich vor der Tür steht. Nun sehen er und seine Freunde sich mit einer verdrängten Wahrheit konfrontiert: Dem Tsunami im thailändischen Khao Lak sind sie 2004 entkommen, nicht aber ihren Lügen. Die sechsteilige Drama-Serie «Die zweite Welle» ist ab 4. November in der ZDF-Mediathek. Mit Karoline Schuch, Özgür Karadeniz und Alessandro Schuster.