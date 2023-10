Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.23

BERLIN: Vom deutschen Oscar-Anwärter bis zum umstrittenen Filmemacher: Was sich in nächster Zeit zu streamen lohnt.

Millionen erinnern sich an den ermordeten 90er-Jahre-Rapper Tupac Shakur. Doch auch seine Mutter hat ein überraschendes Vermächtnis - einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Schule als Hölle: Dieser Film geht für Deutschland ins Rennen um die nächsten Oscars. «Das Lehrerzimmer» handelt von der engagierten Sport- und Mathematiklehrerin Carla (Leonie Benesch), die ihre erste Stelle an einem Gymnasium antritt. Im neuen Kollegium fällt sie durch ihren Idealismus auf. Als es an der Schule zu Diebstählen kommt und einer ihrer Schüler verdächtigt wird, beschließt sie, der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Der Film von Ilker Çatak entfaltet einen Sog. Er zeigt einen Mikrokosmos zwischen Papierstapeln im Lehrerzimmer und Sportmatten in der Turnhalle. Eine Welt, an die sich viele noch erinnern, auch wenn ihre Schulzeit schon lange zurückliegt. Der Film erzählt etwas über Dynamiken, die zwischen Menschen entstehen können. Und man kann ihn als Kommentar auf eine Debattenkultur verstehen, in der es mehr um Empörung als ums gegenseitiges Verstehen geht. Kürzlich noch im Kino, ist «Das Lehrerzimmer» jetzt als Video-on-Demand bei Prime Video, Maxdome, Videocity und anderen Plattformen zu kaufen.

Unbequeme Klassiker: Es gibt wohl wenige Filmemacher, die so stark polarisieren wie der Däne Lars von Trier. Ob «Dogville» oder «Dancer in the Dark» - seine Werke kann man lieben oder hassen, aber gleichgültig lassen sie einen nicht. Arte stellt eine große Auswahl seiner Filme in seine Mediathek: von «The Element of Crime» und der «Europa-Trilogie» über «Breaking the Waves» und «Dancer in the Dark» (online verfügbar vom 16. Oktober bis 12. April 2024), die «USA-Trilogie» und den selten gespielten «The Boss of It All» bis «The House That Jack Built» (verfügbar vom 15. bis 22. Oktober 2023).

Sechs Jahre #MeToo: Sie ist jung, schön und engagiert - er ist der erfolgreiche Boss, der mehr will und körperliche und seelische Grenzen überschreitet. Häufig schweigen Betroffene aus Scham und existenziellen Ängsten. In der Doku «Sex und Macht» berichten acht Frauen aus Kultur, Politik und Wirtschaft, wie sie unter einem solchen Machtgehabe ihrer Chefs gelitten haben. Der Film ist Teil einer Themenwoche in der ZDFmediathek vom 9. bis zum 16. Oktober, anlässlich des sechsten Jahrestages der «#MeToo»-Debatte.

Mutter und Sohn: Der Doku-Fünfteiler «Dear Mama» erzählt eine bemerkenswerte Saga von Mutter und Sohn: Afeni und Tupac Shakur. Der 1996 ermordete Rapper ist weltberühmt, seine Mutter nicht. Doch Afeni Shakur war eine schillernde Figur, eine Revolutionärin, eine Intellektuelle und die Stimme des Volkes. In den 1970er Jahren stieg sie zum Liebling der feministischen Bewegung auf und war eine weibliche Anführerin inmitten des Macho-Milieus der Black Panther Party. Tupac war ein Rapper und Poet, ein politischer Visionär und Philosoph. Er wurde zu einem der größten Rap-Künstler aller Zeiten. «Ihre Geschichte schildert die Möglichkeiten und Widersprüche in den USA, angefangen in einer Zeit, als die Hip-Hop-Kultur noch vor revolutionärer Inbrunst strotzte, bis zu ihrem glanzvollsten Jahrzehnt», wirbt Disney+. Dort ist die Serie jetzt zu streamen.