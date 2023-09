Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.23

BERLIN: Vom Zeichentrick-Kult bis zur Breakdance-Serie: Was sich in nächster Zeit zu streamen lohnt.

Einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Leise: Ein Hoch auf die Introvertierten! Anführer sind oft die, die sich laut und energisch in den Vordergrund spielen. In Snoopys Welt ist das anders. «Snoopy präsentiert: Keine ist wie Marcie» feiert Menschen, deren Stärke gerade in ihrer ruhigen, zurückhaltenden Art liegt. So wie Marcie. Sie hat viele gute Ideen, wie sie anderen helfen könnte. Leider ist sie viel zu schüchtern und traut sich nichts zu - bis sie selbst Hilfe von ihren Freunden bekommt. Zu sehen ist der Zeichentrickfilm bei Apple TV+.

Beeindruckend: Trey und Benji gehören zu den besten Breakdancern Großbritanniens. Bei der Weltmeisterschaft in London wollen sie ihr Talent unter Beweis stellen. Doch damit das klappt, müssen die Adoptivbrüder erst mal miteinander klarkommen. Gar nicht so leicht, denn beide sehen sich als Rivalen. Trey ist ein einsamer Träumer und Benji hängt am Liebsten mit seinen coolen Freunden ab. Und dann ist da noch der Tod ihrer Mutter, der ihnen zu schaffen macht. Zu sehen ist der Film «Breaking Point - Make itor Break it» mit vielen beeindruckenden Tanzszenen bei Wow.

Packend: Auf Magenta TV läuft seit Freitag (1. September) das intensive und berührende Drama «Meinen Hass bekommt ihr nicht», nach einer wahren Geschichte. Im Mittelpunkt steht Antoine, dessen Frau Hélène beim islamistischen Anschlag auf den Club Bataclan in Paris getötet wird. Inmitten all seiner Trauer muss er sich um seinen zweijährigen Sohn kümmern und postet auf Facebook den Satz, den Regisseur Kilian Riedhof auch als Filmtitel gewählt hat: «Meinen Hass bekommt ihr nicht». Worte, mit denen Antoine in all dem Terror und der Trauer Hoffnung verbreiten will. Für sein Werk bekam Riedhof unter andrem den Deutschen Drehbuchpreis und den Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke erhalten.

Unschlüssig: Die queere Dramaserie «Loving Her» von ZDFneo geht in die zweite Staffel. Hanna (Banafshe Hourmazdi) ist mittlerweile Ende 20. Während sie sich mit den Dramen ihres eigenen Daseins herumschlägt, beobachtet sie das Leben ihrer Freunde und früheren Liebschaften und fühlt sich immer mehr wie eine Außenseiterin. Sesshaft werden, eine Familie gründen, aufs Land ziehen? Davon ist sie meilenweit entfernt. Erst einmal brauchte sie wieder eine Frau an ihrer Seite - oder in ihrem Bett. Und genau die tritt schneller als gedacht in Hannas Leben und wirbelt einiges durcheinander. Alle sechs neuen Folgen stehen jetzt in der ZDF-Mediathek.