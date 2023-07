Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 14.07.23

BERLIN: Eine Jugend im Osten, eine Liebe am Strand, eine Familie in Nöten und eine Galaxie im Streit: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Einige Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Traumatisiertes Ökosystem: Wie war es, als junger Mensch in den 1990er Jahren in Ostdeutschland aufzuwachsen? Dieser Frage geht eine zweiteilige MDR-Doku jetzt in der ARD-Mediathek nach. «Generation Crash - Wir Ost-Millennials» lässt Männer und Frauen zu Wort kommen, die teils traumatische Kindheits- und Jugenderfahrungen der Nachwendezeit schildern: Hendrik Bolz, Autor des Buches «Nullerjahre», Anna Stiede vom Theaterkollektiv «Panzerkreuzer Rotkäppchen» oder Rapper Andy Zirnstein alias «Der Asiate». Sie alle eint, dass sie in den 1980ern in der DDR geboren sind. Ihre Kindheit verbrachten sie in Schwerin, in Apolda oder in Großröhrsdorf in Sachsen, in Familien, die nach dem Mauerfall mit Umbruch, Neuorientierung und Arbeitslosigkeit ringen. Schon die ersten Worte des Zweiteilers, gesprochen von Bolz, geben den Sound der Doku vor: «Mein Grundgefühl war eigentlich Angst. Angst und Ohnmacht.» Stiede sagt, junge Leute seien einem «traumatisierten Ökosystem» überlassen worden.

Wiedersehen mit Mister Darcy: Mrs. Bennets sehnlichster Wunsch ist es, ihre fünf Töchter unter die Haube zu bringen. Als sich der junge Mister Bingley auf dem Nachbaranwesen niederlässt, scheint das Glück für eine ihrer Töchter greifbar nahe. Der Literaturklassiker «Stolz und Vorurteil», 1813 erstmals veröffentlicht, ist der bekannteste Roman von Jane Austen. Die Verfilmung aus dem Jahr 1995 mit Jennifer Ehle, Susannah Harker und Colin Firth als der begehrenswerte Mister Darcy gilt inzwischen auch als Klassiker. Die Serie (Sechs Folgen à 50 Minuten) ist in der Arte-Mediathek verfügbar bis 12. September.

Alles in Auflösung: Die Saga «Foundation» auf Apple TV+ geht weiter. Die Serie basiert auf den preisgekrönten Romanen von Isaac Asimov und wartet mit Star-Besetzung auf, etwa Jared Harris und Lee Pace. Die zehnteilige neue Staffel startet mit der ersten Episode am 14. Juli, gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag bis zum 15. September. Die Serie setzt mehr als ein Jahrhundert nach dem Finale der ersten Staffel wieder ein. Die Spannungen in der gesamten Galaxis nehmen weiter zu. Während sich die Cleons auflösen, plant eine rachsüchtige Königin, das Imperium von innen heraus zu zerstören. Hari, Gaal und Salvor entdecken eine Kolonie von Mentalics mit psionischen Fähigkeiten, die drohen, die Psychohistorie selbst zu verändern.

Stürmischer Sommer: Früher hat Belly die Tage gezählt, bis sie nach Cousins Beach zurückkehren konnte. Aber seit Conrad und Jeremiah um ihr Herz kämpfen und Susannahs Krebserkrankung zurückgekehrt ist, fürchtet sie: Der Sommer wird nie wieder so sein wie früher. Als auch noch die Zukunft von Susannahs geliebtem Haus bedroht ist, braucht Belly die Hilfe aller ihrer Vertrauten und muss sich ein für alle Mal entscheiden, für wen ihr Herz schlägt. Die romantische Serie «Der Sommer, als ich schön wurde» bei Prime Video basiert auf einer Trilogie von Bestsellerautorin Jenny Han. Jetzt beginnt die zweite Staffel. Die ersten drei neuen Episoden sind seit dem 14. Juli zu sehen, Woche für Woche starten neue Episoden bis zum Staffelfinale am 18. August.