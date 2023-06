Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 02.06.23

BERLIN: Eine Frau kämpft mit der Zeit, ein Teenager hadert mit seiner Zukunft und ein deutscher Talkmaster lässt sich auch vom Atomkrieg nicht irritieren: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Ewiger Kreislauf: «LifeafterLife» ist die britische Antwort auf den Netflix-Hit «Matrjoschka» und beginnt im Jahr 1910. Ursula ist seit ihrer Geburt in einem immerwährenden Kreislauf aus Geburt, Tod und Wiedergeburt gefangen. Anders als im Klassiker «Und täglich grüßt das Murmeltier» oder der Dramedy-Serie «Matrjoschka» stirbt Ursula nie zur gleichen Zeit. In der Zeitschleife erlebt sie nicht nur zwei Weltkriege, tödliche Epidemien und allerhand gesellschaftliche Umbrüche, sondern auch eigene Verluste und tragische Schicksalsschläge. Da sie sich, zwar immer nur bedingt aber zunehmend besser, an ihre früheren Leben erinnern kann, entwickelt Ursula eine Sensibilität gegenüber dem Tod und versucht bereits als kleines Mädchen, sich und ihre Familie zu beschützen. Später steckt sie sich auch größere Ziele und plant schließlich eigenmächtig den Sturz von Adolf Hitler. Lässt sich die Geschichte so verändern? Vier Teile - jetzt auf Magenta TV.

Entscheidungen: Die «New York Times»-Bestsellerautorin Shea Serrano und der emmygekrönte Produzent Michael Schur («Parks and Recreation») haben zusammen die Coming-of-Age-Serie «Primo» entwickelt. Sie ist von Serranos Leben im texanischen San Antonio inspiriert und folgt dem 16-jährigen Rafa Gonzales, der von seiner klugen Mutter Drea und seinen fünf überheblichen Onkeln aufgezogen wird. Kurz vor Ende der High School lernt er das Mädchen seiner Träume kennen. Dann erfährt er, dass er eine echte Chance hat, als erster in seiner Familie aufs College zu gehen. Jetzt auf Amazon Freevee.

Gefühle:«With Love» ist eine romantische Dramedy, in deren Mittelpunkt die Geschwister Lily und Jorge Diaz stehen, die an der Seite ihrer großen Familie große Veränderungen in ihrem Leben durchlaufen. Jetzt ist die zweite Staffel verfügbar: Nach ihrer turbulenten Romanze mit Santiago beschließt Lily, ihre ganze Energie auf eine persönliche Reise der Selbstliebe zu konzentrieren, indem sie ihr Make-up-Styling-Geschäft ausbaut und sich um Wohneigentum bemüht. Doch als sowohl Santiago als auch Nick ihr ihre Gefühle für sie gestehen, ringt Lily mit der Frage, was das Beste für ihre Zukunft ist. Währenddessen beginnt Jorge sich zu fragen, ob er und Henry wirklich zusammenpassen. Ab sofort auf Prime Video.

Länger, böser: Das Satireformat «Browser Ballett» ist seit vorigem Jahr Teil der ZDFneo-Familie, aber schon lange bekannt durch kurze Social-Media-Sketche. Jetzt geht es in die Langform - mit 30 Minuten pro Folge. Das Kollektiv lässt keine aktuellen Themen aus. Neben dem bestehenden Ensemble um Schlecky Silberstein und Christina Schlag sind Gaststars mit an Bord - etwa Fabian Hinrichs, Wolfgang Bahro und Luise von Stein. Den Auftakt macht «Atomkrieg - Der Talk». Der Inhalt: Nach einem russischen Atomschlag ist Deutschland im Ausnahmezustand. Talkmaster Magnus Richter möchte mit seinen Gästen aber erst mal alles in Ruhe besprechen. Jetzt in der ZDF-Mediathek.