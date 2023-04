Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.23

BERLIN: Neues von der «Unorthodox»-Schöpferin, ein magisches Familiengeheimnis und ein ganz geheimer Ort, den man von weitem sehen kann: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Nach einer wahren Geschichte: Schriftstellerin Anna Winger hatte mit «Unorthodox» weltweit Erfolg. Jetzt hat sie für Netflix die Mini-Serie «Transatlantic» geschrieben. Der Siebenteiler spielt in den Jahren 1940 und 1941, während des Zweiten Weltkriegs im französischen Marseille. Es geht um die Hilfsorganisation «Emergency Rescue Committee» und basiert auf der wahren Geschichte von Varian Fry (Cory Michael Smith, «Gotham»), Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs, «Community») und Albert Hirschman (Lucas Englander, «The Witcher»). Sie riskierten ihr Leben, um mehr als 2000 Geflüchtete aus dem von den Nazis besetzten Frankreich zu retten, darunter viele prominente Künstler und Schriftsteller. Start bei Netflix ist am 7. April.

Chirurgin und Hexe: Dr. Rowan Fielding (Alexandra Daddario) ist eine engagierte Neurochirurgin in San Francisco und behauptet sich als Frau gegen arrogante Vorgesetzte und Kollegen. Doch eines Tages hat sie nacheinander eine Auseinandersetzung mit ihrem Chef und einem Studienleiter - und beide brechen plötzlich tot zusammen. Diagnose: ein Aneurysma im Gehirn. Hat Rowan es verursacht? Verfügt sie über gefährliche übernatürliche Kräfte? Stehen diese in Verbindung mit ihren geheimnisvollen Vorfahren aus der Familie Mayfair? Rowan versucht in New Orleans mehr über die Mayfairs zu erfahren und entdeckt, dass die Frauen ihrer Familie seit vielen Jahrhunderten ihr geheimes Wissen weitergeben: sie sind Hexen. Bald muss Rowan sich mit einem gefährlichen Wesen auseinandersetzen, dass ihre Familie seit Generationen verfolgt. «Mayfair Witches», jetzt auf Sky und Wow.

Geheim: Die weißen Kuppeltürme der ehemaligen «Field Station» auf dem Teufelsberg im Grunewald sind bis heute Teil der Silhouette von Berlin. Der Teufelsberg war lange ein Ort der Spionage, eine der wichtigsten Abhörstationen des Westens im Kalten Krieg. Während der nationalsozialistischen Diktatur legte Adolf Hitler 1937 an dieser Stelle den Grundstein für den Bau der neuen Wehrtechnischen Fakultät - der Beginn der Neugestaltung Berlins zur «Welthauptstadt Germania». Nach dem Krieg wurde das Gebäude zum Teil gesprengt, Kriegstrümmer wurden hier abgeladen - die Stunde Null des Teufelsbergs. Den Amerikanern schien der 120 Meter hohe Trümmerberg geeignet, um auf dem Plateau ihren östlichsten Horchposten zu errichten. Der Film «Top Secret - Der Teufelsberg» von Gabriele Denecke erzählt von einem der seltsamsten Orte der Hauptstadt. Jetzt in der ARD-Mediathek.

BERLIN: Der «King» im Zentrum einer Verschwörung, eine Familie mit dem Taktgefühl von Geiern und eine Frau mit einer aufregenden Lebensgeschichte: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Schräg: Um Elvis Presley ranken sich viele Verschwörungstheorien. Sagenumwoben ist vor allem sein Tod. Ist er am Ende gar nicht 1977 gestorben? Die Netflix-Serie «Agent Elvis» stellt nun eine weitere Theorie auf. Darin wird der King of Rock and Roll mit der samtweichen Stimme als Spion rekrutiert - natürlich hochgeheim. Im normalen Leben bringt Elvis samt Haartolle und weißem Anzug seine Anhänger zum Schmachten. Als Agent kämpft er gegen die Bösewichte dieser Welt.

Raffiniert: Tante Hilda ist krank - todkrank. Und auch wenn sie eigentlich keiner so recht leiden kann, hat sie auf einmal ein ganzes Haus voller liebender Verwandte. Denn Hilda ist reich, sehr reich. Und so wollen alle ihre Nichten und Neffen noch rechtzeitig die Chance ergreifen, sich bei ihr beliebt zu machen und am Ende ihr fettes Vermögen zu erben. In Hildas Haus kommen sie alle zusammen und überbieten sich mit Einfällen, um die Gunst der Tante zu gewinnen und den Rest der Familie auszustechen. «The Estate» nennt sich die Komödie mit Kathleen Turner («Der Rosenkrieg») als biestige Tante. Die geldgierige Verwandtschaft spielen unter anderem Toni Collette («The Staircase»), Anna Faris («Scary Movie») und David Duchovny, vielen bekannt als Fox Mulder aus der Mystery-Serie «Akte X». Zu sehen ist der Film bei Wow.

Familienstress: Als Erwachsene wieder bei den Eltern wohnen - das ist oft keine gute Idee. Das müssen auch Dawit und Laura leidvoll erfahren, als sie mit ihrer Tochter Fiyori bei Lauras Eltern in den Keller einziehen. Denn wie Eltern - oder Schwiegereltern - nun mal so sind, mischen sie sich trotz aller Versprechen am Ende doch überall ein. Und so gibt es bald jede Menge Streit, Stress, Missverständnisse und absurde Situationen, gepaart mit einigem Alltagsrassismus, denn Dawit ist schwarz und wird von der bieder-verbohrten Nachbarschaft misstrauisch beäugt. «I don't Work Here» nennt sich die Serie in der ZDF-Mediathek. Vorbild ist die israelische Serie «Nevsu», die 2018 einen Emmy-Award als beste Comedy-Serie erhielt.

Eine Frau mit Geschichte: Aktivistin, Widerstandskämpferin, Spionin - Amelia Garaoya hinterlässt eine beeindruckende Vita, als sie Ende des 20. Jahrhunderts in Ost-Berlin stirbt. Ihrem Sohn Javier hinterlässt sie ein Buch, das die Stationen ihres Lebens nachzeichnet: Ein steter Kampf für die Freiheit in Moskau, London, Rom, Paris und Berlin. Die spanische Serie «Alles, was die Zeit vergisst» nach Julia Navarros Romanvorlage ist in der Arte-Mediathek als Original mit deutschen Untertiteln zu sehen. Online vom 7. April bis 30. September.

Nur einer weiß nichts: Am 7. April feiert die Serie «Jury Duty» bei Amazon Freevee Premiere. Die genreübergreifende Multikamera-Comedy lehnt sich im Stil an Serien wie «Stromberg» und dessen Vorbild «The Office» an. Sie verfolgt Ronald Gladden als Schöffen in einem amerikanischen Geschworenenprozess. Was Gladden nicht weiß: Der gesamte Fall ist eine Fälschung, alle anderen Geschworenen sind Schauspieler. Alles, was im Gerichtssaal und außerhalb passiert, wurde sorgfältig geplant. Insgesamt umfasst die Serie acht Episoden. Hinter dem Projekt steckt unter anderem Lee Eisenberg («The Office»).