Von: Redaktion (dpa) | 11.02.23

BERLIN: Comedy mit Verwandlungskünstlerin Martina Hill oder eine spannende Doku über Väter und das Vatersein: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Satirisch: Kaum eine Alltagssituation, die Martina Hill nicht schon parodiert hat. Egal ob als Helikopter-Mutter, nervige Bürokollegin oder bei höchst schrägen Dates - mit ihren Sketchen hat sich die Schauspielerin und Komikerin eine große Fanbasis geschaffen. Nun ist sie bei Prime Video zu sehen. «HILLarious» nennt sich die Serie, in der die 48-Jährige in zahlreiche Rollen schlüpft. Auch «ein Wiedersehen mit altbekannten und beliebten Figuren» verspricht der Streamingdienst. Ebenfalls mit dabei: Zahlreiche Gäste wie Kurt Krömer, Carolin Kebekus oder Annette Frier.

Abgründig: Bei Misswahlen strahlen die Teilnehmerinnen um die Wette. Doch hinter der Glamour-Fassade herrscht das Grauen, wie die Dramaserie «Senorita 89» nahelegt. Im Jahr 1989 kommen 32 Kandidatinnen für die Wahl der Miss Mexiko auf einem Landgut zusammen, um sich auf das große Ereignis vorzubereiten. Unterstützt werden sie unter anderem von der Studentin Elena. Doch mit der Welt des schönen Scheins hat das Leben dort wenig zu tun. Abgründe treten zutage, in denen die Frauen mit ihren Hoffnungen auf ein besseres Leben missbraucht, ausgebeutet und verraten werden. Die acht Folgen der ersten Staffel sind bei Magenta TV zu sehen.

Überraschend: Bei einem Besuch in ihrer alten Heimat macht Ally eine Begegnung, die ihr ohnehin schon schwieriges Leben auf den Kopf stellt. Ihr Ex-Freund Sean läuft ihr über den Weg. Schnell wird klar, dass Ally auch zehn Jahre nach der Trennung immer noch Gefühle für ihn hegt. Doch dann taucht plötzlich Cassidy auf und bringt alles durcheinander - nicht nur, weil sie Seans Verlobte ist. «Somebody I Used to Know» nennt sich die romantische Komödie bei Prime Video. Regie führt Dave Franco («The Rental»), in den Hauptrollen spielen Jay Ellis («Escape Room») und Alison Brie («GLOW»), die mit Franco verheiratet ist und mit ihm auch das Drehbuch geschrieben hat.

Väterlich: Im Mai ist wieder Vatertag, sozusagen der Tag des unbekannten Wesens, denn Papas sind lange Zeit weit weniger erforscht worden als Mamas. Die Arte-Doku «Mensch Papa! Die Wissenschaft vom Vatersein» widmet sich jetzt dem Phänomen des Vaterwerdens und der Wichtigkeit des Vaterseins. Sie zeigt Männern und Frauen, wie interessant auch Väter sind. Der Film beleuchtet etwa, wie auch Männer sich während der Schwangerschaft, der Geburt und in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder verändern (können), etwa im Gehirn und hormonell. Die NDR-Doku (Regie: Larissa Klinker) lässt zum Beispiel Anna Machin, Evolutionsanthropologin der Uni Oxford, zu Wort kommen sowie die Neurobiologin Ruth Feldman aus Tel Aviv und Marian Bakermans-Kranenburgs von der Universität Leiden in den Niederlanden. Außerdem kommen natürlich auch Väter selbst zu Wort. Die Doku ist in der Arte-Mediathek bis 4. Mai verfügbar - zwei Wochen vor dem diesjährigen Vatertag (18.5.).