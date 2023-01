Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 13.01.23

BERLIN: Bernie Madoff als sogenanntes Wall-Street-Monster bei Netflix oder der Krimi hinter strippenden Muskelmännern als True-Crime-Serie bei Disney: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Historische Pleite: Einst war Bernie Madoff ein gewichtiger Name in der Finanzwelt. Mit viel Geschick und Überzeugungskraft hatte sich der New Yorker hochgearbeitet und die Menschen vertrauten ihm gerne ihr Vermögen an. 2008 dann der Riesenschock: Madoff entpuppte sich als einer der größten Finanzbetrüger der Geschichte. Tausende Investoren standen vor dem Nichts. Der Schaden: Dutzende Milliarden Dollar. Eine Doku-Serie auf Netflix widmet sich dem Börsenjongleur, der 2009 verurteilt wurde und 2021 im Gefängnis starb.

«Bernie Madoff: Das Monster der Wall Street» erzählt von Aufstieg und Fall des Finanzstrategen, der ein ausgefeiltes Schneeballsystem entwickelt hatte. Zudem wolle man eine Reihe von Mitverschwörern enthüllen sowie ein Finanzsystem voller Institutionen, die bereit gewesen seien, bei Madoffs verdächtigem Verhalten ein Auge zuzudrücken, verspricht der Streaming-Anbieter.

Durcheinander: Wer bei Krimiserien mitreden möchte, sollte «Kaleidoskop» bei Netflix auf gar keinen Fall verpassen. In acht Folgen erzählt die hochspannende und packende Serie von einer Meisterdieb-Bande, die einen unzerstörbaren Safe knacken will. Über 25 Jahre erstreckt sich die Geschichte und es geht um Habgier, Korruption, Intrigen, Vergeltung und Loyalität. Das Besondere: Die Reihenfolge, wie die nach Farben benannten Folgen bei den einzelnen Zuschauern abgespielt werden, ist zufällig. Nur die Episode «Weiß» ist bei allen das Finale. Jede Folge spielt zu einer anderen Zeit und erzählt die Geschehnisse aus einem anderen Blickwinkel. Doch egal, wie man schaut - am Ende fügt sich alles zusammen.

In den sozialen Medien sorgt «Kaleidoskop» für reichlich Diskussion, vor allem mit Blick auf die Reihenfolge. So lobt Krimi-Altmeister Steven King auf Twitter: «Grade A Entertainment. I suggest watching chronologically.» (Erstklassige Unterhaltung. Ich schlage vor, chronologisch zu schauen.) Das einzige Problem dabei: Fachsimpeln mit Leuten, die in anderer Reihenfolge schauen, ist schwierig, birgt es doch die große Gefahr, die Geschichte zu spoilern.

True Crime und nackte Männer: Nicht alle kennen den Krimi hinter den Chippendales, der gestählten Männer-Striptruppe. Die neue Serie «Welcome to Chippendales» bei Disney+ dramatisiert diese Geschichte. Die Saga der strippenden Männer erfüllt alle Kriterien eines potenten Hollywooddramas: nackte Körper, Drogen, Größenwahn, Auftragsmord und Suizid. Die achtteilige Serie - voll von 80er-Jahre-Kitsch, Schnäuzern und Vokuhila-Frisuren - konzentriert sich wenig auf weibliche Sexualität oder ein womöglich fragwürdiges Männerbild von harten, muskulösen und verführerischen Kerlen, sondern in erster Linie auf den indischen Einwanderer Somen «Steve» Banerjee, der die Chippendales erfand und es damit schaffte, in Los Angeles seinen amerikanischen Traum zu leben, um dann daran zu zerbrechen.

Computerspiel als Serie: «The Last of Us» ist ein Action-Abenteuer und Survival-Horror-Computerspiel, das jetzt als Fernsehserie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey nach Deutschland kommt. Die neunteilige erste Staffel der HBO-Original-Dramaserie startet in der Nacht zum 16. Januar und wird auf dem Streamingdienst Wow sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar sein. Ab 6. März erfolgt die lineare Ausstrahlung immer montags um 20.15 Uhr bei Sky Atlantic. Und darum geht es: «The Last Of Us» spielt 20 Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. «Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert, um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job anfängt, wird schon bald zu einer brutalen und herzzerreißenden Reise, als die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen.»

Sinnsuche: In den Dreißigern starten viele im Beruf durch und gründen eine Familie, während manche immer noch nach der Liebe suchen. Die einen glauben, schon ihre Ziele erreicht zu haben, andere fühlen sich immer noch ziemlich planlos. Die Serie «Wir» taucht mitten in diesen Lebensabschnitt ein und erzählt vergnüglich und mitreißend von Romantik, Glücksmomenten und jeder Menge Dramen. Nun gibt es Staffel 3. Im Mittelpunkt stehen Linh und Maik, die den normalen Wahnsinn zwischen Kindern, Arbeit und Alltag leben. Doch ist das wirklich schon alles? Oder müsste da nicht noch mehr gehen?