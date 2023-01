Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 01.01.23 | Aktualisiert um: 12:43 | Überblick

BERLIN: Ein hübscher Wassergeist, hässliche Geheimnisse und Söldner auf der Reise durchs All: Was sich jetzt zu streamen lohnt. Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

MYSTERIÖS: Christian Petzolds Drama «Undine» geht auf eine alte Sage zurück. Die Historikerin Undine (Paula Beer) lebt und arbeitet als Stadtführerin in Berlin. Nachdem ihr Freund Johannes (Jacob Matschenz) sie wegen einer anderen Frau verlassen hat, holt sie ein Fluch ein: Undine muss den Mann, der sie verrät, töten und ins Wasser zurückkehren, aus dem sie einst gerufen wurde. Doch dann verliebt sie sich in den Industrietaucher Christoph (Franz Rogowski). Paula Beer wurde auf der Berlinale 2020 dafür als beste Darstellerin ausgezeichnet. Jetzt bis 29. Januar in der ZDF-Mediathek.

AUFGEDECKT: «Das perfekte Geheimnis» mit deutschen Spitzenschauspielern wie Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Karoline Herfurth und Jella Haase zählt zu den erfolgreichsten Komödien der jüngeren Zeit. Sieben Freundinnen und Freunde einigen sich, einen ganzen Abend lang eingehende Textnachrichten laut vorzulesen, was für viel Trubel in der Clique sorgt. Ab 1. Januar im Sat.1-Livestream auf Joyn und anschließend in der Joyn-Mediathek.

WIEDER DA: Es gibt Neues aus dem Krieg-der-Sterne-Universum. «Star Wars: The Bad Batch» geht am 4. Januar in die zweite Staffel. Disney+ erzählt, wie es weiter geht: «Monate sind vergangen seit den Geschehnissen auf Kamino, und die Bad Batch fliegen auch nach dem Fall der Republik weiter durch das Imperium. Auf einer Reihe von spannenden Söldnermissionen, die sie an überraschende und gefährliche neue Orte führen, treffen sie auf Freunde und Feinde - sowohl neue als auch altbekannte.»

Nicht unterkriegen lassen: Die Sky-Serie «Die Wespe» geht in die zweite Staffel. Eddie (Florian Lukas) sitzt jetzt im Gefängnis. Während seine Frau Manu (Lisa Wagner) weiter versucht, sich in der Dartszene zu etablieren, kämpft er in der Haftanstalt ums emotionale Überleben. Doch dann gelingt ihm ein Deal mit der Justiz: Wegen guter Führung wird Eddie frühzeitig entlassen, allerdings muss er sich bis zum Ende der Bewährungszeit vom Dartsport in all seinen Formen fernhalten. Die Drehbücher stammen erneut von Jan Berger («Ich war noch niemals in New York»), Regie in der zweiten Staffel führt Tobi Baumann («Pastewka»). Sechs Folgen gibt es jetzt immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One. Die komplette Staffel ist außerdem parallel auf Wow und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Der Ton macht die Musik: Nach Büchern von Vincent Kliesch und nach einer Idee von Sebastian Fitzek: Auf RTL+ kann man jetzt die Thriller «Auris» und «Auris - Die Frequenz des Todes» sehen. Worum es geht: Der berühmte forensische Phonetiker Matthias Hegel (Juergen Maurer) ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Schon die kleinste Abweichung im Klang einer Stimme genügt ihm, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden und so Kriminelle zu überführen. Als Hegel einen grausamen Mord gesteht, glaubt die True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge (Janina Fautz) an einen Irrtum und setzt alles daran, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Doch mit ihrer Recherche bringt sie sich selbst in tödliche Gefahr. Mit dabei: Kostja Ullmann, Max Bretschneider, Samuel Schneider, Ina Geraldine Guy, Hanna Hilsdorf und Eva Weißenborn.

Klassiker, neu verfilmt: Der kleine David hat es im viktorianischen England von Anfang an nicht leicht im Leben. Kaum ist auf der Welt, kommt er in eine Pflegefamilie. Doch auch wenn sein Aufwachsen beschwerlich ist, verliert er nie sein gutes Herz. Charles Dickens' Roman ist 170 Jahre alt. In einer so opulenten wie rasanten Neuverfilmung voller Humor übernimmt Dev Patel («Slumdog Millionär») die Hauptrolle. Als erwachsener David erzählt er in «David Copperfield - Einmal Reichtum und zurück» (in der ARD-Mediathek) von seinem wechselhaften Leben und wie es ihm allen Widrigkeiten zum Trotz gelang, seinen Weg zu machen.