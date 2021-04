Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 23.04.21

BERLIN: Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

GRANDE DAME: Vor zwei Jahren war die Filmbranche in Trauer. Hannelore Elsner war gestorben, mit 76 Jahren. Ein Filmporträt erinnert nun an die berühmte Schauspielerin. «Ohne Spiel ist mir das Leben zu ernst» erzählt von ihrem Werdegang und ihren Rollen, mal verführerisch, mal unnahbar, aber auch eigensinnig, fröhlich und immer geprägt von ihrem starken Charakter. Ihr Sohn Dominik kommt ebenso zu Wort wie Freunde und Kollegen, darunter Mario Adorf, Doris Dörrie, Iris Berben oder Henry Hübchen. Zu sehen ist der Film von Sabine Lidl ab Sonntag (25. April) in der Arte-Mediathek.

FLOTT: Sie sind 78, 82 oder 96 Jahre alt - und sie fahren noch Auto. Ihren Führerschein haben sie zum Teil seit Jahrzehnten. Aber würden sie heute noch die Anforderungen dafür erfüllen? Dieser Frage geht die RTL-Dokuserie «Alt & Abgefahren» nach. Acht Rentner stellen darin ihre Fahrkünste unter Beweis und machen unter den aufmerksamen Augen von Fahrprüfern freiwillig den Führerschein-Check. «Alt & Abgefahren» ist derzeit zu sehen bei TVnow.

FÜR KINDER: Dominik hat einen allerbesten Freund: Raff. Seit ihrer Geburt kennen sich die beiden. Als Dominik in die Schule kommt, würde er Raff am liebsten mitnehmen. Es gibt nur ein Problem - Raff ist eine Giraffe. Doch Dominik gibt nicht auf und hat auch schon einen Plan, wie er Raff in den Unterricht bringen kann. Der niederländische Kinderfilm «Mein Freund, die Giraffe» ist derzeit im KiKA-Player zu sehen.

DURCH DIE ZEIT: Wollen wir nicht alle gerade die Zeit zurückdrehen? Oder vorspulen? Egal für was das Herz höher schlägt, der Action-Blockbuster «Tenet» lässt keine Wünsche offen, während er die Zuschauer durch die verschlungenen Windungen der Zeit führt. Der Film mit US-Schauspieler John David Washington in der Hauptrolle ist jetzt auf Sky und Sky Ticket zu sehen. Washington spielt im neuesten Gedankenexperiment von Star-Regisseur Christopher Nolan («Inception») einen namenlosen Agenten, der die Welt vor dem Untergang retten soll. Dabei stehen die Regeln der Physik Kopf: Kugeln, die rückwärts in die Waffe fliegen, gegeneinander laufende Zeitstränge, Angriffe aus der Zukunft. Zu den Klängen des Oscar-prämierten schwedischen Komponisten Ludwig Göransson («Black Panther») kämpft sich der Sohn von Denzel Washington stets stilvoll gekleidet nach vorn, oder zurück, je nachdem. Bei den diesjährigen Oscars ist «Tenet» in den Kategorien visuelle Effekte und Szenenbild nominiert.

VON DEN «4 BLOCKS»-MACHERN: Vier junge Frauen sind beste Freundinnen: Jazz (Jeanne Goursaud), Fanta (Jobel Mokonzi), Hajra (Soma Pysall) und Rasaq (Roxana Samadi) sind auf den Straßen des rauen Berliner Wedding aufgewachsen. Sie alle blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: Die vier haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. «Para - Wir sind King» ist der neue Streich von den Machern der Serie «4 Blocks» und läuft jetzt immer donnerstags um 21.00 Uhr auf TNT Serie.

KRIMI TRIFFT WILDNIS: Eine Gruppe von Jugendlichen soll während einer mehrwöchigen Tour durch die Alpen Gemeinschaftssinn, Solidarität und Rücksicht lernen. Doch dann stirbt ihr Betreuer unter mysteriösen Umständen. Die Teenager geraten in Panik. Sollen sie die Polizei rufen und selbst in Verdacht geraten? Sollen sie flüchten? Die Jugendlichen fliehen in die Berge und entdecken eine riesige Höhle, die sie als Versteck nutzen. Im Kampf gegen Naturgewalten und eigene Aggressionen bilden sie eine Gemeinschaft nach eigenen Regeln und wagen den Neustart: die «Wild Republic». Die Serie stammt aus der Feder von Arne Nolting und Jan Martin Scharf («Club der roten Bänder») sowie von Klaus Wolfertstetter («Alarm für Cobra 11») und ist jetzt beim Telekom-Streamingdienst MagentaTV zu sehen.