Von: Redaktion (dpa) | 24.10.22 | Aktualisiert um: 00:19 | Überblick

BERLIN: Eine vergnügliche Serie über das Auf und Ab des Mutterseins bei RTL+ oder eine Krimiserie mit einer Ermittlerin mit Mords-IQ in der ARD-Mediathek: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Giftig: Mütter halten zusammen? Von wegen. Wer kocht den gesündesten Babybrei? Wer lässt seinem Kind die beste Förderung angedeihen? Und wer hat trotz all der Anforderungen sich selbst, den Haushalt und den Rest der Familie perfekt im Griff? Die ehrliche Antwort wäre: vermutlich keine. Doch mit Ehrlichkeit kommt frau unter Supermüttern nicht weit. Die Erfahrung macht auch Julia. Sie hat Kinder, arbeitet und rutscht von einem Chaos ins nächste, sehr zur Schadenfreude der anderen Mütter. «Motherland» nennt sich die vergnügliche Serie über das Auf und Ab des Eltern-Daseins unter anderem mit Anna Maxwell («North & South») und Diane Morgan («After Life»), zu sehen bei RTL+.

Superschlau: Wenn Morgane Alvaro auftaucht, wird es turbulent. Denn die alleinerziehende Mutter mit ihrem exzentrischen Kleidungsstil verbreitet Chaos auf Schritt und Tritt. Doch Morgane hat eine besondere Gabe: Einen Intelligenzquotienten von 160. Ein Verstand, wie ihn nur wenige Menschen besitzen. Durch ihre Arbeit als Putzfrau in der Polizeistation landet sie plötzlich mitten in Ermittlungen zu einem Mordfall - und macht ihre Sache so gut, dass sie ihren Scharfsinn auch für weitere verzwickte Ermittlungen einbringen soll. «HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ» nennt sich die unterhaltsame Krimiserie. Die beiden Staffeln sind noch bis 4. November in der ARD-Mediathek zu sehen, auch im französischen Original.

Unangepasst: Lady Catherine liebt ihre Freiheit. Doch ihre Eltern brauchen Geld und wollen sie deshalb unbedingt an einen reichen Mann verheiraten. Die Tochter mit dem Spitznamen Birdy hat allerdings keine Lust auf die Ehe und nimmt sich vor, jeden Mann zu vergraulen. Kann Birdy ihr Recht auf Selbstbestimmtheit durchsetzen? Die Komödie «Catherine, Lady wider Willen» bei Amazon Prime Video beruht auf dem gleichnamigen Roman von Karen Cushman und spielt im 13. Jahrhundert, weswegen es auch nicht verwunderlich ist, dass Catherine erst 14 Jahre alt ist. Bella Ramsey («Becoming Elizabeth») spielt das Mädchen, das sich gegen Traditionen auflehnt. In weiteren Rollen spielen Andrew Scott («Sherlock») und Billie Piper («Mansfield Park»). Regie führt die Schauspielerin und Produzentin Lena Dunham, bekannt durch die TV-Serie «Girls».

Anstrengend: Eltern lieben ihre Kinder - zumindest meistens. Denn schlaflose Nächte, streitende Geschwister und jede Menge Lärm können gewaltig an den Nerven zehren. Trost könnte die Comedyserie «Breeders» spenden. Sie schildert den Alltagswahnsinn einer Familie zwischen Elternabend, Spielplatz und Notaufnahme und macht deutlich: Anderen geht es auch nicht besser. Die Eltern spielen Martin Freeman («Sherlock») und Daisy Haggard («Black Mirror»). Wow zeigt drei Staffeln, in denen Sohn Luke und Tochter Ava von süßen Kleinkindern zu Teenagern heranwachsen, mit all den Freuden, Sorgen und Problemen, die das Familienleben so mit sich bringt.

Grausig: Als in einer Juli-Nacht ein halb nackter, völlig verängstigter Mann in Handschellen schreiend einen Streifenwagen in Milwaukee anhält, endet im Jahr 1991 eine der gruseligsten Mordserien der USA. 17 junge Männer soll Jeffrey Dahmer von 1978 an ermordet haben. Immer wieder soll er in seiner Wohnung Leichenteile gehortet und auch davon gegessen haben. Wie gelang es diesem Mann, seiner Verhaftung so lange zu entgehen? Warum reagierte die Polizei nie auf die Beschwerden über diesen Gestank im Apartment? Die US-Dramaserie «Dahmer» auf Netflix rollt die Kannibalen-Morde neu auf und begleitet die Entwicklung zum kaltblütigen Mörder. Evan Peters, der dem jungen Killer zum Verwechseln ähnlich sieht, spielt die Figur beklemmend gut. In einer Nebenrolle als Dahmers Stiefmutter ist der 80er-Jahre-Teeniestar Molly Ringwald zu sehen. Harte Kost und freigegeben ab 18 Jahren.

Hochspannend: Eigentlich will Dan Chase nichts mehr mit seinem früheren Job als CIA-Agent zu tun haben. Doch ein Mörder ist ihm auf den Fersen und will ihn umbringen. Die Spur zu seinen Verfolgern führt 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Jeff Bridges («The Big Lebowski») gibt den Agenten, der von mehreren Leuten gejagt wird. In weiteren Rollen spielen Alia Shawkat («Arrested Development»), E.J. Bonilla («Four») und Gbenga Akinnagbe («The Wire»). Zu sehen ist die Thrillerserie «The Old Man» bei Disney+.

Wundervoll: Beeindruckende Filmaufnahmen bietet die Dokumentation «Erlebnis Erde: Magische Momente der Natur». Der Filmemacher Christian Baumeister kommt Tieren und Pflanzen mit Hilfe seiner Kamera ganz nah. So zeigt er unter anderem einen Eisvogel, der ins Wasser eintaucht, um einen Fisch zu fangen. Einen Frosch, der blitzschnell eine Fliege fängt. Oder einen Wanderfalken auf der Jagd. Zu sehen ist der Film in der ARD-Mediathek.

Kämpferisch: Petra Kelly war eine Friedensaktivistin und Ende der 1970er Jahre Mitbegründerin der Partei Die Grünen. Ihr Einsatz galt gewaltfreien Bewegungen für Ökologie, Frauenrechte und den Frieden. Sie protestierte gegen die Aufrüstung, speziell die Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen in Deutschland und prangerte im Bundestag Menschenrechtsverletzungen in Tibet an. 1990 zeigte sie sich mit der Linie ihrer Partei immer unzufriedener und zog sich schließlich zurück. 1992 dann der Schock: In ihrem Haus in Bonn wurden sie und ihr Lebensgefährte Gert Bastian, ebenfalls bei den Grünen, tot in ihrem Haus entdeckt - erschossen. Ein Tod, der die Nachwelt rätseln ließ.