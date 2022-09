Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 17.09.22

BERLIN: Feen in Ausbildung, Freunde fürs Leben und ein Land im Ausnahmezustand: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Zauberei: Die Netflix-Fantasyserie «Fate: The Winx Saga» erzählt die Geschichte von fünf jungen Feen. Bloom (Abigail Cowen), Stella (Hannah der Westhuysen), Musa (Elisha Applebaum), Aisha (Precious Mustapha) und Terra (Eliot Salt) lernen erst allmählich, ihre Kräfte in den Griff zu bekommen. Jetzt ist die zweite Staffel online: An ihrer Feenschule Alfea scheint die neue Internatsdirektorin Rosalind (Lesley Sharp) finstere Pläne zu verfolgen. Unterstützt wird die Intrigantin durch Andreas von Eraklyon, gespielt von Ken Duken. Die fünf Heldinnen kehren von einem Ausflug in der Menschenwelt zurück und müssen sich entscheiden, ob sie ihre magischen Kräfte für eine Revolte gegen die neue Direktorin nutzen.

Musical: Um die sechs Millionen jeweils sahen im März 2016 den ZDF-Dreiteiler «Ku'damm 56» von Annette Hess über die Berliner Tanzschulinhaberin Caterina Schöllack und ihre drei Töchter Monika, Helga und Eva. Es folgten die Staffeln «Ku'damm 59» (2018) und «Ku'damm 63» (2021), eine vierte Staffel ist in Planung. Aus der ersten Staffel wurde letztes Jahr ein Musical. Autorin Hess arbeitete für die Bühnenadaption mit den Rosenstolz-Musikproduzenten Peter Plate und Ulf Leo Sommer zusammen. Schon zweimal - und derzeit bis Februar 2023 - wurde die Produktion am Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg verlängert. Siebenmal ist das Stück, das den frauenfeindlichen Mief der westdeutschen 1950er Jahre mit eingängigen Liedern und flotten Dialogen und Szenerien seziert, beim diesjährigen Musical-Theater-Preis nominiert. Nun können Fans das Musical auch in der ZDF-Mediathek sehen - und natürlich hören. Sie freuten sich riesig, diese «ganz besondere Überraschung» ankündigen zu dürfen, schrieben «Peter, Ulf und Annette» bei Facebook diese Woche zur TV-Version des Musicals. Das Video (knapp 150 Minuten) soll bis 2025 in Deutschland, Österreich und der Schweiz online verfügbar sein.

Depressionen: Eine Reportage des Formats «Die Story im Ersten» mit dem Titel «Tabletten gegen Depressionen - helfen Antidepressiva?» befasst sich mit dem umstrittenen Boom von Psychopharmaka. «Ärztinnen und Ärzte verordnen jedes Jahr Antidepressiva in einer Menge, die ausreicht, 80 Millionen Menschen in Deutschland für mehr als einen halben Monat zu versorgen», heißt es in dem WDR-Film von Ulf Eberle. Die Verschreibungszahlen haben sich demnach seit 1990 verachtfacht. Der Film streut Skepsis gegenüber den Mitteln. Schon 2008 habe eine große Studie gezeigt, dass es bei leichten und mittelschweren Depressionen keinen Unterschied mache, ob man ein Scheinmedikament (Placebo) nehme. «Was bei einer Depression im Gehirn passiert, haben Wissenschaftler und Ärzte bis heute nicht wirklich verstanden - dem Verkaufserfolg der Antidepressiva tut das keinen Abbruch.» Ausgiebig zu Wort kommt eine Patientin mit Absetzproblemen. Der Vorsitzende der Deutschen Depressionshilfe, die auch mit Promis zusammenarbeitet, wird wegen Nähe zur Pharmabranche angegangen. Die Leipzigerin Christine sagt jedoch: «Es ist mir egal, was Studien sagen, ich spüre, dass meine Medikamente wirken.» Die Doku hatte bei ihrer TV-Ausstrahlung am späten Montagabend (12.9.) etwa 950.000 Zuschauer. In der ARD-Mediathek soll sie bis 12. September 2023 verfügbar sein.

Verbundenheit: Teenager-Gruppentherapie schweißt zusammen - 15 Jahre später sind Nola, Mads, Hennie, Tia und Hugo immer noch beste Freunde und stehen an Wendepunkten im Leben. Hennie will ein Kind, Tia möchte als Künstlerin durchstarten, Hugo sucht den Mann fürs Leben, Mads hat eine Affäre nach der anderen. Und Nola muss verdauen, dass ihr Traum vom Leben als Psychologin geplatzt ist. Stattdessen versucht sie, die Befindlichkeiten ihrer Freunde zu analysieren. Die Serie «Damaged Goods» bei Prime Video erzählt unterhaltsam vom Leben um die 30 zwischen Identitätsfindung, Selbstzweifeln und Karrierestart. Im Mittelpunkt der acht Folgen steht Nola, hervorragend gespielt von Sophie Passmann («Late Night Berlin»). Mit dabei sind auch Tim Oliver Schultz («Systemfehler»), Leonie Brill («Watzmann ermittelt»), Zeynep Bozbay («Biohackers»), Antonije Stankovic («SOKO Stuttgart») und Michaela May («Polizeiruf 110»).

Spannung: Großbritannien steht vor den Parlamentswahlen. Ausgerechnet in dieser sensiblen Zeit wird das Land in einen Krieg verwickelt - im Internet. Die Profis des General Communications Headquarters (GCHQ) der Regierung sind in höchster Alarmbereitschaft und versuchen, die gefährlichen Cyberangriffe auf das Königreich abzuwehren. Ein Kampf gegen die Zeit, denn die Gegner kämpfen mit härtesten Mitteln. «The Undeclared War» nennt sich die Thrillerserie bei Wow, die im Laufe der sechs Folgen immer mehr an Fahrt aufnimmt. Mittendrin: die Praktikantin Saara Parvin (Hannah Khalique-Brown, «Doctors»). Mit dabei sind auch Maisie Richardson-Sellers («Star Wars: Das Erwachen der Macht»), Simon Pegg («Mission Impossible») und Alex Jennings («A Very English Scandal»).

Ungeheuer: Mit einer Mischung aus blutigem Grusel und Comedy wartet die Serie «Astrid and Lilly Save the World» auf. Zwei Freundinnen öffnen aus Versehen ein Tor in die Welt der Monster, die plötzlich ihre Schule unsicher machen. Um den Schaden gutzumachen, machen Astrid und Lilly Jagd auf die Kreaturen, die ebenso brutal wie skurril sind. RTL+ zeigt die zehn Folgen, die für Zuschauer ab 16 freigegeben sind.