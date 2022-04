Von: Redaktion (dpa) | 15.04.22

BERLIN: Es geht um Parallelwelten, um die Unterwelt und um die Onlinewelt: Was sich jetzt zu streamen lohnt. Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Rätselhaft: Vier Jugendliche feiern in einem alten Bunker, als plötzlich das Licht flackert und ein Höllenlärm losbricht. Am Ende sind drei von ihnen verschwunden. Nur Sam bleibt zurück und macht sich verzweifelt auf die Suche nach seinen Freunden. Was er dabei entdeckt, ist in höchstem Maße beunruhigend. Die Jugendlichen sind in parallelen Zeit-Dimensionen gelandet und versuchen mit allen Mitteln, wieder zueinander zu finden und in ihr altes Leben zurückzukehren. Disney+ zeigt die spannende Mystery-Serie «Parallel Worlds». Sie spielt in den französischen Alpen und verwebt die rätselhaften Ereignisse mit sehr persönlichen und emotionalen Momenten.

Teamgeist: Andreas ist Basketballtrainer - bis sein Leben völlig aus der Bahn gerät. Er verliert seinen Job und seine Ehefrau. Obendrein muss er nach einer Trunkenheitsfahrt Sozialstunden ableisten, als Trainer eines Basketballteams mit behinderten Menschen. Anfangs kommt er mit seiner neuen Aufgabe überhaupt nicht klar. Doch nach einiger Zeit wachsen ihm die Spielerinnen und Spieler ans Herz. «Weil wir Champions sind» nennt sich die Komödie mit Wotan Wilke Möhring, die derzeit bei RTL+ zu sehen ist. Ergänzend läuft eine Dokumentation über die Dreharbeiten.

Großes Geld: Es geht um Macht und Geld. Die Thrillerserie «Billions» wirft einen Blick in die Welt rund um die Wall Street. Im Mittelpunkt steht der Staatsanwalt Chuck, der rund um Investments und Börsenspekulationen kriminelle Machenschaften wittert und die milliardenschweren Geschäftemacher zu Fall bringen will. Auf Sky ist nun die sechste Staffel zu sehen. Paul Giamatti («Sideways») spielt den ruhelosen Ermittler. In den neuen Folgen nicht mehr dabei ist Damian Lewis («Homeland»), bislang in der Rolle des Hedgefonds-Manager Bobby.

Freund hört mit: Smart Speaker, also Lautsprecher mit Spracherkennung, steuern schon bei vielen Haushalten elektronische Geräte. Guter Stoff für einen Psycho-Thriller, dachte sich der Oscar-prämierte Regisseur Steven Soderbergh («Contagion»). Und er drehte «Kimi». Der Plot: Als «Voice Stream Analystin» hört Angela Tausende von anonymen Gesprächen von Smart-Speaker-Besitzern. Es ist der perfekte Job für eine Person mit Platzangst wie sie. Als Angela in einem Stream einen Mord belauscht und keine Hilfe von ihrem Arbeitgeber bekommt, muss sie die Sicherheit ihres eigenen Heims zum ersten Mal seit Jahren verlassen, um den Mörder auf eigene Faust zu finden. «Kimi» mit Zoe Kravitz in der Hauptrolle kommt aus dem Hause Warner Bros. Home Entertainment und ist ab sofort als Premiumdownload zum Leihen und Kaufen auf gängigen Streamingportalen erhältlich.

Rotlicht-Schicksale: Die Arte-Dokumentationsreihe «Die Paten von St. Pauli» geht den Geschichten der selbst ernannten Rotlichtgrößen nach. Alles beginnt rund um die Hamburger Reeperbahn in den 1960er Jahren: Wilfrid Schulz, ein einfacher Hafenarbeiter, wird in kurzer Zeit zum unangefochtenen Paten von St. Pauli. Ein selbst ernannter «ehrenwerter» Ganove, der stets gut gekleidet das Milieu fest im Griff hat. Zwischen Beat-Schuppen und Touristenströmen wird er mit Bordellen, Glücksspiel und Stripshows reich. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Die Doku in drei Teilen steht in der Arte-Mediathek.

Leidenschaftlich: Die erste Staffel der Kostüm-Serie «Bridgerton» ist immer noch einer der größten Hits beim Streamingdienst Netflix. Nun ist Staffel zwei verfügbar und Showrunner Chris Van Dusen hat etwas am Erfolgsrezept tüfteln müssen. Beau Regé-Jean Page, der den Duke of Hastings gab, verließ die Serie. Hastings Frau Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) übernimmt nur eine Nebenrolle. Stattdessen steht die Suche ihres ältesten Bruders Anthony (Jonathan Bailey) nach einer Braut im Mittelpunkt. Der eigentliche Junggeselle aus Überzeugung landet in einer Liebes-Zwickmühle zwischen zwei Schwestern. Neben dem diversen Casting wurde nach der ersten Staffel vor allem auch über die geladenenen Sex-Szenen gesprochen. Doch in den neuen Folgen sorgen vor allem die Romatik und das Schmachten für Herzklopfen. Perfekte Zerstreuung in turbulenten Zeiten.

Galaktisch: Für Fans intergalaktischer Weltraumschlachten gibt es nun neues Serienfutter. Ende März ist bei Sky die erste Staffel von «Halo» angelaufen, basierend auf dem gleichnamigen berühmten Videospiel. Die Serie spielt im 26. Jahrhundert - einer fernen Zukunft, in der heftig gekämpft wird. Die Menschen müssen sich gegen die Covenant wehren, eine außerirdische Macht. Mit dabei sind Schauspieler wie Pablo Schreiber («American Gods») als Supersoldat Master Chief, Natascha McElhone («Californication») als Dr. Halsey oder Bokeem Woodbine («Fargo»). Eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Unter den ausführenden Produzenten ist auch Starregisseur Steven Spielberg.

Abgründig: Gary ist Witwer und versucht mit seiner Tochter Emma, den Tod seiner Frau zu verarbeiten. Nach einem Unfall lernt er Mary kennen. Eine Frau, die ihn fasziniert, auch weil sie wunderbar mit Emma umgehen kann. Doch Mary hat ein dunkles Geheimnis. Als Gary es durch einen Zufall entdeckt, ist er zutiefst schockiert und flieht. Doch so einfach kann er Mary nicht aus seinem Leben verbannen. Die düstere Serie «Wolf Like Me» ist derzeit bei Amazon Prime zu sehen - mit Isla Fisher («Wedding Crashers») und Josh Gad («Frozen») in den Hauptrollen.

Beschwingt: Oper vom Sofa aus genießen - mit der Arte-Mediathek. Zu sehen sind bekannte Musiktheaterstücke, etwa Giuseppe Verdis «Aida», die die Schauspielerin Katharina Thalbach an der Dresdner Semperoper inszeniert hat. Das Brüsseler Théâtre de La Monnaie ist dabei mit Giacomo Puccinis «Il trittico» und aus der finnischen Nationaloper in Helsinki liefert Christof Loy «Salome» von Richard Strauss. Im Rahmen der Programmreihe «Saison Arte Opera» sind noch zahlreiche andere Aufführungen abrufbar.