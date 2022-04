Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 03.04.22 | Aktualisiert um: 05:08 | Überblick

BERLIN: Tolle Kostüme, tolle Musik, tolle Effekte. Was sich jetzt zu streamen lohnt. Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Leidenschaftlich: Die erste Staffel der Kostüm-Serie «Bridgerton» ist immer noch einer der größten Hits beim Streamingdienst Netflix. Nun ist Staffel zwei verfügbar und Showrunner Chris Van Dusen hat etwas am Erfolgsrezept tüfteln müssen. Beau Regé-Jean Page, der den Duke of Hastings gab, verließ die Serie. Hastings Frau Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) übernimmt nur eine Nebenrolle. Stattdessen steht die Suche ihres ältesten Bruders Anthony (Jonathan Bailey) nach einer Braut im Mittelpunkt. Der eigentliche Junggeselle aus Überzeugung landet in einer Liebes-Zwickmühle zwischen zwei Schwestern. Neben dem diversen Casting wurde nach der ersten Staffel vor allem auch über die geladenenen Sex-Szenen gesprochen. Doch in den neuen Folgen sorgen vor allem die Romatik und das Schmachten für Herzklopfen. Perfekte Zerstreuung in turbulenten Zeiten.

Galaktisch: Für Fans intergalaktischer Weltraumschlachten gibt es nun neues Serienfutter. Ende März ist bei Sky die erste Staffel von «Halo» angelaufen, basierend auf dem gleichnamigen berühmten Videospiel. Die Serie spielt im 26. Jahrhundert - einer fernen Zukunft, in der heftig gekämpft wird. Die Menschen müssen sich gegen die Covenant wehren, eine außerirdische Macht. Mit dabei sind Schauspieler wie Pablo Schreiber («American Gods») als Supersoldat Master Chief, Natascha McElhone («Californication») als Dr. Halsey oder Bokeem Woodbine («Fargo»). Eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Unter den ausführenden Produzenten ist auch Starregisseur Steven Spielberg.

Abgründig: Gary ist Witwer und versucht mit seiner Tochter Emma, den Tod seiner Frau zu verarbeiten. Nach einem Unfall lernt er Mary kennen. Eine Frau, die ihn fasziniert, auch weil sie wunderbar mit Emma umgehen kann. Doch Mary hat ein dunkles Geheimnis. Als Gary es durch einen Zufall entdeckt, ist er zutiefst schockiert und flieht. Doch so einfach kann er Mary nicht aus seinem Leben verbannen. Die düstere Serie «Wolf Like Me» ist derzeit bei Amazon Prime zu sehen - mit Isla Fisher («Wedding Crashers») und Josh Gad («Frozen») in den Hauptrollen.

Beschwingt: Oper vom Sofa aus genießen - mit der Arte-Mediathek. Zu sehen sind bekannte Musiktheaterstücke, etwa Giuseppe Verdis «Aida», die die Schauspielerin Katharina Thalbach an der Dresdner Semperoper inszeniert hat. Das Brüsseler Théâtre de La Monnaie ist dabei mit Giacomo Puccinis «Il trittico» und aus der finnischen Nationaloper in Helsinki liefert Christof Loy «Salome» von Richard Strauss. Im Rahmen der Programmreihe «Saison Arte Opera» sind noch zahlreiche andere Aufführungen abrufbar.

Streaming und Dokus: RTL investiert in Bewegtbild-Inhalte

LUXEMBURG: RTL fährt für das vergangene Jahr einen Erfolg bei seinen Geschäftszahlen ein. Noch verdient der Konzern kein Geld mit Streaming - er setzt aber auf die langfristige Strategie der nächsten Jahre.

Der TV- und Streaminganbieter RTL rechnet in diesem Jahr nach einem Rekordergebnis im Jahr 2021 erneut mit einem Wachstum. Zugleich investiert die RTL Group laut dem am Donnerstag vorgestelltem Jahresbericht weiter verstärkt in ihre Streaming-Plattformen und in die internationale Produktion von Filmen, Serien und Dokus. Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das RTL-Geschäft sind für die Gruppe noch nicht konkret absehbar.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz den Angaben nach auf rund 7,4 Milliarden Euro steigen - nach 6,6 Milliarden im Jahr 2021. Das wäre ein organisches Wachstum von fünf bis sechs Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) soll stabil bei rund 1,15 Milliarden Euro bleiben. Der Ausblick steht unter dem Vorbehalt, dass sich die Erholung der Wirtschaft fortsetzt und es keine signifikanten Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg geben wird.

RTL-Chef Thomas Rabe sagte: Die indirekten Effekte aus dem Ukraine-Krieg, etwa auf Verbrauchervertrauen oder Kaufkraft, ließen sich derzeit nicht verlässlich einschätzen. Zu Geschäftsbeziehungen ergänzte der RTL-Chef: «Wir haben in der Ukraine keine Geschäftstätigkeit.» In Russland sei diese mit bislang rund 6 Millionen Euro jährlich ausgesprochen begrenzt. Diese Geschäftstätigkeit pausiert laut RTL inzwischen.

Die RTL-Gruppe stellt zurzeit mehrere wichtige Weichen bei der eigenen Aufstellung: In mehreren europäischen Ländern gibt es geplante Zusammenschlüsse, Verkäufe oder Kooperationen. Ziel ist es, starke lokale Anbieter zu schaffen, die den internationalen Streaming-Riesen wie Netflix oder Amazon Prime Video im jeweiligen Land etwas entgegensetzen können.

In Deutschland gingen die Zeitschriftenmarken des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr («Stern», «Geo», «Brigitte») zum Jahreswechsel in das RTL-Geschäft über. Beide Sparten gehören zum Bertelsmann-Konzernportfolio. Noch in diesem Jahr will man eine Art Super-Streaming-Plattform schaffen, die neben Serien und TV-Inhalten der Sender auch Audio-Inhalte bündelt. Genaue Preise für Nutzer wurden noch nicht mitgeteilt, die bisherige Plattform RTL+ setzt auf ein Abo-Modell.

Noch verdient die RTL Group beim Streaming kein Geld. Grund sind auch höhere Anlaufverluste beim Aufbau der Streaming-Dienste: Nach 166 Millionen Euro im vergangenen Jahr rechnet der Vorstand für 2022 hier mit rund 250 Millionen Euro - in den Folgejahren sollen die Verluste dann geringer werden. Für die Verluste sorgen vor allem Investitionen in Streaming-Formate, aber auch Kosten für Marketing und Technik. 2026 soll der Wendepunkt erreicht sein.

Ende 2021 hatte die RTL Group insgesamt 3,8 Millionen zahlende Abonnenten für die Streaming-Dienste RTL+ in Deutschland (2,7 Millionen) und Videoland in den Niederlanden (rund 1,1 Millionen) - ein Gesamtanstieg um rund 74 Prozent im Vergleich zu 2020. Die Streaming-Umsätze lagen 2021 bei 223 Millionen Euro, erwartet wird für dieses Jahr ein Anstieg um 30 Prozent. Bis 2026 wird die Umsatzgrenze von einer Milliarde in dem Segment angepeilt.

Nach dem Rekordergebnis 2021 will RTL seinen Aktionären so viel Dividende zahlen wie seit 2015 nicht mehr. Das Management des bald wieder zum MDax gehörenden Konzerns schlägt eine Dividende von 5 Euro vor. Von der Gewinnausschüttung profitiert vor allem die Mutter Bertelsmann, die etwas mehr als 76 Prozent der Aktien hält.

Stephen-King-Horror «Es» bekommt eine Streaming-Serie

BERLIN: Der erfolgreiche Horror-Zweiteiler «Es» wird laut US-Medienberichten nun Stoff für eine Streaming-Serie. Allerdings ist das Projekt «Welcome to Derry» (Willkommen in Derry) als Prequel angelegt, es zeigt also das Geschehen vor dem eigentlichen Kampf einer Gruppe von Kindern gegen ein schreckliches übernatürliches Wesen in einer Kleinstadt in Neuengland. Das berichten der Podcast «The Ankler» und das Branchenportal «variety.com». Hinter der Serie stehe der Streamingdienst HBO Max, will «Variety» erfahren haben.

«Welcome to Derry» soll die Ursprünge des grausigen Clowns Pennywise erhellen, dessen lange blutige Vorgeschichte in Stephen Kings Erfolgsroman «Es» von 1985 weitgehend geheimnisvoll blieb. Regisseur Andy Muschietti, der 2017 und 2019 die Neuverfilmung als Zweiteiler drehte, soll als ausführender Produzent an Bord sein. Seine Kinofilme mit Bill Skarsgård als Pennywise waren Kassenknüller, obwohl viele Stephen-King-Fans bis heute Tim Currys Auftritt als Kinder mordenden Clown in der Fernseh-Adoption von 1990 für weit überzeugender halten.