Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 05.02.22 | Aktualisiert um: 22:36 | Überblick

BERLIN: Vertrauen Sie besser weder den Handwerkern noch dem Butler - und erst recht keiner Zufallsbekanntschaft: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Gruselstunde: «Midnight Horror - drei Filme zum Fürchten» bietet derzeit die ZDF-Mediathek. In «Schlaf» gibt es in einem Dorf eine verstörende Reihe von Selbsttötungen. Mona erforscht derweil ihre Familiengeschichte und entdeckt finstere Abgründe. Im Zombiefilm «Rammbock» verbreitet ein unheimliches Virus Angst und Schrecken. Und im Psycho-Thriller «Detour» erlebt Alma mit einer Zufallsbekanntschaft den Horror ihres Lebens.

Intim: Der Skandal um ein Sexvideo von «Baywatch»-Ikone Pamela Anderson und dem Rockmusiker Tommy Lee sorgte Mitte der 1990er Jahre für Furore. Die freizügigen Aufnahmen entstanden während der Flitterwochen nach ihrer Blitzhochzeit im Jahr 1995. Nun zeigt Disney+ die Ereignisse von damals als achtteilige Serie. Sie erzählt, wie ein Handwerker das VHS-Video aus dem Haus des Paares klaut und auf einer Pornowebseite veröffentlicht. «Pam & Tommy» ist hochkarätig besetzt mit Lily James («Baby Driver») als verführerischer Pamela und Sebastian Stan («Avengers: Endgame») als Tommy, Schlagzeuger der US-Band Mötley Crüe. Der Komiker Seth Rogen («Bad Neighbors») spielt den Handwerker. Anderson und Lee, seit 1998 schon wieder geschieden, sollen im Übrigen an dem Projekt nicht beteiligt sein.

Alles echt? Cecilie ist auf der Suche nach Liebe. Doch der Traumtyp entpuppt sich als ein Lügner. Er gibt sich als Milliardär aus und gaukelt Frauen reihenweise die große Liebe vor, um an ihr Geld ranzukommen. Als Cecilie ihm auf die Schliche kommt, will sie ihm mit Hilfe seiner anderen Opfer das Handwerk legen, zu sehen in der Doku «Der Tinder-Schwindler» bei Netflix.

Unerwartet: Der Vater im Knast, die Mutter völlig überarbeitet und dann werden sie auch noch aus ihrer Wohnung geworfen - bei Oskar und seiner Familie läuft es mies. Um an Geld zu kommen, wollen er und seine Geschwister den Sohn eines reichen Bankers entführen. Dabei stellen sie verwundert fest, dass der verwöhnte Bertram das sogar richtig gut findet und das neue Leben mit den Geschwistern genießt. Doch die Kinder haben die Rechnung ohne den hinterhältigen Butler von Bertrams Familie gemacht. Der dänische Abenteuerfilm «Kidbusters» läuft momentan auf kika.de und im KiKA-Player.

Glückwunsch: Seit 30 Jahren gibt es den «Quatsch Comedy Club» - erst als reine Bühnenshow, seit Mitte der 1990er Jahre auch bei ProSieben. Mittlerweile ist das erfolgreiche Format bei Sky Comedy und Sky Ticket und wird zum 30-jährigen Bestehen auch besonders gefeiert. Seit Donnerstag ist dort die Jubiläumsstaffel. Mit dabei sind mehr als 50 Comedians, darunter Carolin Kebekus, Mirja Boes, Ingo Appelt, Bülent Ceylan, Michael Mittermeier oder Atze Schröder - und natürlich Gastgeber Thomas Hermanns.

Hinter Gittern: Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss hat für Mark Cobden böse Folgen - er landet im Gefängnis. Vier Jahre muss er hinter Gitter. Nicht leicht, denn im Knast wird der Lehrer mit einer Brutalität konfrontiert, die ihm bislang völlig fremd war. Der Gefängniswärter Eric will ihm helfen, wird aber selbst zum Opfer und muss eine schwierige Entscheidung treffen. Magenta TV zeigt derzeit die dreiteilige Serie «Time». Sean Bean, bekannt aus der Kultserie «Game of Thrones» als Ned Stark, ist darin in der Rolle des Mark zu sehen, Stephan Graham («The North Water») spielt Eric.

Vergnügliche Abgründe: Als Mordermittler hat Sven Hjerson schon viele Fälle gelöst, mit eigenwilligen Ermittlungsmethoden. Denn noch mehr als Rätsel liebt Hjerson den Humor, mit dem er schon so manchen Verdächtigen aus der Reserve gelockt hat. Nach einem Schicksalsschlag hat sich Hjerson eigentlich zurückgezogen. Doch dann lässt er sich überreden, an einer Fernsehshow mitzuwirken - und landet prompt in einem Mordfall. Ob er das Verbrechen lösen kann? Das zeigt die Serie «Agatha Christies Hjerson» in der ZDF-Mediathek. Sie widmet dem Meisterdetektiv aus der Feder der berühmten Krimiautorin vier Folgen.

Leg Dich besser nicht mit ihm an: Jack Reacher (Alan Ritchson), Veteran der Militärpolizei, ist noch ganz frisch im Leben als Zivilist. Ohne Telefon und nur mit dem Nötigsten bei sich reist er durchs Land und erkundet das Amerika, dem er einst gedient hat. Schließlich landet er in einer Kleinstadt in Georgia, wo es gerade den ersten Mordfall seit 20 Jahren gegeben hat. Die Polizei nimmt den ortsfremden Reacher sofort fest. Angebliche Zeugen behaupten, er sei am Tatort gewesen. Während Reacher versucht, seine Unschuld zu beweisen, kommt eine Verschwörung ans Licht, die nur mit Reachers scharfem Verstand und seinen harten Fäusten zu lösen ist. Denn eines ist sicher: Die Verschwörer haben sich den Falschen ausgesucht. Die Serie «Reacher» läuft ab 4. Februar bei Amazon Prime Video.

Die neuen Politiker: Die vierteilige Politik-Doku «Die Gewählten» wirft einen Blick hinter die Kulissen des neuen Bundestags und spricht mit Etablierten und Newcomern. Die Kamera ist dabei, wenn sie nach 16 Jahren Merkel eine neue Regierung bilden. Ab dem Abend der Bundestagswahl begleiten die Hosts Jan Kawelke und Miriam Davoudvandi die Gewählten. Sie beobachten, wie sie in ihre neuen Rollen finden, ein neues Kabinett bilden oder in der Opposition Stellung beziehen. Die vier je rund 30-minütigen Folgen sind ab sofort in der ARD Mediathek zu sehen und werden in der Nacht vom 3. auf den 4. Februar ab 00.45 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Eine 60-Minuten-Fassung wird zudem am 7. Februar im Ersten um 22.50 Uhr gezeigt.