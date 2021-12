Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 25.12.21 | Aktualisiert um: 23:21 | Überblick

BERLIN: Die höchsten Höhen, die finstersten Abgründe: Was sich jetzt zu streamen lohnt.

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Dach der Welt: Nirmal Purja hat erreicht, was noch keiner vor ihm erreicht hat. Der nepalesische Bergsteiger und Sherpa-Bergführer hat die höchsten Berge der Welt - alle 14 über 8000 Meter hohen Gipfel, darunter den höchsten, den Mount Everest - in gerade mal sieben Monaten bestiegen. Davor betrug der Rekord dafür mehr als sieben Jahre. Purja sagt, seine größte Stärke sei, dass er keine Angst habe. Im Dokumentarfilm «14 Gipfel: Nichts ist unmöglich» auf Netflix sieht man ihn bei seiner gefährlichen Mission. Die Reise führt ihn durch eisige Kälte, an Orte, wo einen eine falsche Entscheidung das Leben kosten kann und immer wieder in die sogenannte Todeszone ganz oben auf den hohen Bergen, wo Menschen nicht über längere Zeit überleben können. Man sieht im Film Aufnahmen, die Purja und sein Team selbst gedreht haben. Er will zeigen, dass mit festem Willen fast alles möglich ist und er scheint auch den Sherpas zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen zu wollen. Denn wenn Bergsteiger aus dem Westen hohe Berge erklimmen, tun sie das oft mit Sherpas, die ihnen ihr Abenteuer überhaupt erst ermöglichen. Sie zeigen ihnen den Weg nach oben und schleppen ihr Gepäck. Trotzdem bleiben Sherpas oft im Hintergrund und erhalten weniger Ruhm. Vielleicht bewegt die Doku etwas.

Gottgefällig: Jeder dritte Mensch in Deutschland sagt, dass die Zehn Gebote auch heute noch wichtig seien. Ein Anlass, dem Thema in der Doku «Die 10 An-Gebote» nachzugehen. Collien Ulmen-Fernandes begegnet Menschen, um mit ihnen über die Bedeutung der Zehn Gebote in der Gesellschaft zu sprechen. Der Film ist ab dem Abend des 26. Dezember in der ZDF-Mediathek verfügbar. Kriminalpsychologin und Buchautorin Lydia Benecke zum Beispiel analysiert Gewaltverbrechen. Collien Ulmen-Fernandes fragt sie, woher die Faszination für Mord, Verbrechen und die menschlichen Abgründe kommt und was es braucht, damit das biblische Gebot «Du sollst nicht töten» eingehalten wird.

Weihnachtlich: Zwei Teenager hüten für den alten Mister Blunden eine Villa. Auf dem verwahrlosten und überwucherten Gelände begegnen Jamie und Lucy zwei Kindern, die Geister zu sein scheinen. Aber tatsächlich sind die gespenstischen Sara und Georgie in der Zeit gereist, um Hilfe zu suchen. Der seltsame Besucher von Lucy und Jamie scheint der Schlüssel zu allem zu sein. Mit seiner Hilfe müssen sie ins Jahr 1821 zurückreisen, um Sara und Georgie zu retten und ihren reumütigen neuen Freund zu erlösen - den fabelhaften Mister Blunden. Sky zeigt den Weihnachtsfilm «Der fabelhafte Mister Blunden» seit 24. Dezember auf Sky Cinema und auf Abruf. «Sherlock»-Macher Mark Gatiss führte Regie.

Spannend: Hier kommt ein ungewöhnlicher Thriller mit Staraufgebot. Die «Yellowjackets» sind ein Super-Team - auf dem Platz. Privat schenken sich die Highschool-Fußballerinnen gegenseitig nichts. Bis sie eine Katastrophe mit ihren Abgründen konfrontiert. Nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis kämpfen sie bald nicht nur gegen Hunger, die unbarmherzige Natur und eine düstere Bedrohung. Auch zwischen den Teenagern entfesselt sich eine mörderische Dynamik. Erst nach 19 Monaten werden Überlebende gerettet. Als 25 Jahre später eine hartnäckige Reporterin versucht, herauszufinden, was damals wirklich in den Wäldern geschah, müssen sich Shauna (Melanie Lynskey), Taissa (Tawny Cypress), Natalie (Juliette Lewis) und Misty (Christina Ricci) zusammentun, um ihr schreckliches Geheimnis zu hüten. Jetzt bei Sky.

Schnell: Im Kino war er in diesem Sommer ein Blockbuster, jetzt ist er schon zu streamen: Der Actionreißer «Fast & Furious 9» läuft seit dieser Woche bei Sky und Sky Ticket. Das neue Vollgas-Abenteuer um Vin Diesel als Dom Toretto und seine Crew lockte allein in Deutschland fast zwei Millionen Zuschauer in die Kinos. Worum geht es? Dom Toretto ist abgetaucht und genießt mit Letty und seinem Sohn Brian das ruhige Leben auf dem Land. Doch bald ist Dom durch eine neue Bedrohung gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, wenn er die Menschen, die er am meisten liebt, beschützen will. Und so bringt er noch einmal seine Crew zusammen.

Natur: Hollywood-Schauspieler Will Smith («Suicide Squad») sucht in einer Doku nach atemberaubenden Naturwundern. «Welcome to Earth» nennt sich die Serie auf Disney+. Begleitet von Profis erkundet Smith Vulkane, Wüsten, die Unterwasserwelt und vieles mehr. «Es kann einem so vorkommen, dass der Mensch jeden Zentimeter der Oberfläche unseres Planeten entdeckt und aufgezeichnet hat», heißt es in der Ankündigung des Streaming-Dienstes. «Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass es noch so viel mehr zu entdecken gibt.»

Seelentrost: Alice ist auf der Suche nach der großen Liebe. So richtig Glück hat sie nicht. Deshalb lässt sie sich von ihrem besten Freund Tio beraten. Der ist Sternzeichen-Experte und hat zu ihren Eroberungen immer passende Ratschläge bereit. «Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen» nennt sich die romantische Netflix-Serie aus Italien. In den Hauptrollen: Claudia Gusmano als Alice, Lorenzo Adorni als Tio und Michele Rosiello als Alices smarter Chef Davide.

Unterwegs: Es ist eine Wette, die es in sich hat. In 80 Tagen will Phileas Fogg im Jahr 1872 die Welt umrunden. Begleitet wird der englische Gentleman von seinem Butler Jean Passepartout und der Journalistin Abigail Fortescue. Zuversichtlich brechen sie auf, doch die ersten Hindernisse lassen nicht lange auf sich warten. Die achtteilige Abenteuerserie nach dem berühmten Roman «In 80 Tagen um die Welt» von Jules Verne ist ab Samstag (11. Dezember) in der ZDF-Mediathek zu sehen. In den Hauptrollen spielen David Tennant («Good Omens») als Fogg, Ibrahim Koma («Wallay») als Passepartout und Leonie Benesch («Babylon Berlin») als ehrgeizige Reporterin.

Ein Genie blickt zurück: Von «Eyes Wide Shut» und «Shining» bis «Uhrwerk Orange» und «2001: Odyssee im Weltraum»: Der Oscar-Preisträger Stanley Kubrick zählt zu den bedeutendsten Regisseuren der Filmgeschichte. Mit bisher unveröffentlichten Tondokumenten bietet die Doku «Kubrick erzählt Kubrick» die Gelegenheit, Kubrick zuzuhören, wie er über sein Werk spricht. Die Doku wurde 2021 mit einen Emmy Award prämiert. Jetzt in der Arte-Mediathek.

Neu-Anfang: 20 Jahre nach ihrer Verurteilung wird Ruth Slater (Sandra Bullock) aus dem Gefängnis entlassen. Sie kehrt in eine Gesellschaft zurück, die sich weigert, Ruth ihre Vergangenheit zu verzeihen. Auf ihrem Weg zurück in ein normales Leben begegnen der Ex-Gefangenen Misstrauen und brutale Ablehnung. In der Hoffnung auf Vergebung macht sie sich auf die Suche nach ihrer jüngeren Schwester, die sie einst hatte zurücklassen müssen. Das Drama «The Unforgivable» läuft jetzt auf Netflix. Auch Vincent D'Onofrio und Viola Davis standen dafür vor der Kamera. Regie führte Nora Fingscheidt («Systemsprenger»). Produziert wurde der Film unter anderem von Veronica Ferres.