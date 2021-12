Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 11.12.21 | Aktualisiert um: 22:55 | Überblick

BERLIN: Kreischende Bremsen, leise Töne, Seelentrost: Was sich jetzt zu streamen lohnt. Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

Schnell:

Im Kino war er in diesem Sommer ein Blockbuster, jetzt ist er schon zu streamen: Der Actionreißer «Fast & Furious 9» läuft seit dieser Woche bei Sky und Sky Ticket. Das neue Vollgas-Abenteuer um Vin Diesel als Dom Toretto und seine Crew lockte allein in Deutschland fast zwei Millionen Zuschauer in die Kinos. Worum geht es? Dom Toretto ist abgetaucht und genießt mit Letty und seinem Sohn Brian das ruhige Leben auf dem Land. Doch bald ist Dom durch eine neue Bedrohung gezwungen, sich seiner Vergangenheit zu stellen, wenn er die Menschen, die er am meisten liebt, beschützen will. Und so bringt er noch einmal seine Crew zusammen.

Natur:

Hollywood-Schauspieler Will Smith («Suicide Squad») sucht in einer Doku nach atemberaubenden Naturwundern. «Welcome to Earth» nennt sich die Serie auf Disney+. Begleitet von Profis erkundet Smith Vulkane, Wüsten, die Unterwasserwelt und vieles mehr. «Es kann einem so vorkommen, dass der Mensch jeden Zentimeter der Oberfläche unseres Planeten entdeckt und aufgezeichnet hat», heißt es in der Ankündigung des Streaming-Dienstes. «Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass es noch so viel mehr zu entdecken gibt.»

Seelentrost:

Alice ist auf der Suche nach der großen Liebe. So richtig Glück hat sie nicht. Deshalb lässt sie sich von ihrem besten Freund Tio beraten. Der ist Sternzeichen-Experte und hat zu ihren Eroberungen immer passende Ratschläge bereit. «Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen» nennt sich die romantische Netflix-Serie aus Italien. In den Hauptrollen: Claudia Gusmano als Alice, Lorenzo Adorni als Tio und Michele Rosiello als Alices smarter Chef Davide.

Unterwegs:

Es ist eine Wette, die es in sich hat. In 80 Tagen will Phileas Fogg im Jahr 1872 die Welt umrunden. Begleitet wird der englische Gentleman von seinem Butler Jean Passepartout und der Journalistin Abigail Fortescue. Zuversichtlich brechen sie auf, doch die ersten Hindernisse lassen nicht lange auf sich warten. Die achtteilige Abenteuerserie nach dem berühmten Roman «In 80 Tagen um die Welt» von Jules Verne ist ab Samstag (11. Dezember) in der ZDF-Mediathek zu sehen. In den Hauptrollen spielen David Tennant («Good Omens») als Fogg, Ibrahim Koma («Wallay») als Passepartout und Leonie Benesch («Babylon Berlin») als ehrgeizige Reporterin.

Ein Genie blickt zurück:

Von «Eyes Wide Shut» und «Shining» bis «Uhrwerk Orange» und «2001: Odyssee im Weltraum»: Der Oscar-Preisträger Stanley Kubrick zählt zu den bedeutendsten Regisseuren der Filmgeschichte. Mit bisher unveröffentlichten Tondokumenten bietet die Doku «Kubrick erzählt Kubrick» die Gelegenheit, Kubrick zuzuhören, wie er über sein Werk spricht. Die Doku wurde 2021 mit einen Emmy Award prämiert. Jetzt in der Arte-Mediathek.

Neu-Anfang:

20 Jahre nach ihrer Verurteilung wird Ruth Slater (Sandra Bullock) aus dem Gefängnis entlassen. Sie kehrt in eine Gesellschaft zurück, die sich weigert, Ruth ihre Vergangenheit zu verzeihen. Auf ihrem Weg zurück in ein normales Leben begegnen der Ex-Gefangenen Misstrauen und brutale Ablehnung. In der Hoffnung auf Vergebung macht sie sich auf die Suche nach ihrer jüngeren Schwester, die sie einst hatte zurücklassen müssen. Das Drama «The Unforgivable» läuft jetzt auf Netflix. Auch Vincent D'Onofrio und Viola Davis standen dafür vor der Kamera. Regie führte Nora Fingscheidt («Systemsprenger»). Produziert wurde der Film unter anderem von Veronica Ferres.

Erinnerungen:

Beverlys Eltern sind tot. Viel weiß die 12-Jährige nicht über die beiden. Umso glücklicher ist sie, als sie eines Tages eine Kassette findet. Es ist ein Mixtape, auf dem ihre Eltern als Jugendliche Musik aufgenommen haben. Mit Hilfe der Songs will Beverly mehr über ihre Mutter und ihren Vater erfahren. «Mixtape» nennt sich der Film auf Netflix, der auf eine musikalische Zeitreise geht. Beverly wird gespielt von Gemma Brooke Allen («Kate»). In weiteren Rollen zu sehen sind Julie Bowen («Modern Family») als Großmutter Gail und Nick Thune («The Right One»).

Schräg:

Auf YouTube ist Barry Hammerschmidt als Comedian Bodyformus unterwegs. Jetzt ist er in einer TV-Serie dabei. In «Barrys Barbershop» spielt er einen Influencer aus Berlin, der solide werden will. Dazu eröffnet er einen Friseursalon. Er hat zwar keine Friseurausbildung, dafür aber ein paar Freunde, die ihn unterstützen. Mit dabei sind Dimitri Tsvetkov, bekannt für seinen YouTube-Kanal «OST BOYS», und die Schauspielerin Sara Fazilat («Nico»).

Alltagschaos:

Camille, Tye, Quinn und Angie sind beste Freundinnen und leben in New Yorks fröhlich-buntem Stadtteil Harlem. Es geht ums Ausgehen, um Karriere und natürlich um die Liebe. Alles nicht so einfach, aber höchst unterhaltsam in der neuen Serie «Harlem» bei Amazon Prime Video. Mit dabei sind Meagan Good («The Intruder»), Grace Byers («Empire»), Shoniqua Shandai («Miss Arizona») und Jerrie Johnson («Good Trouble»). Und als Gaststar mit regelmäßigen Auftritten: Oscar-Preisträgerin Whoopi Goldberg («Ghost»).

Tick, tick:

Mit dem Tod von Stephen Sondheim, der unter anderem die Gesangstexte für «West Side Story» schrieb, verlor die Musicalwelt erst vor Kurzem eine weitere Größe. Jonathan Larson hingegen dürfte heute weniger Menschen bekannt sein, dabei schuf er Mitte der 1990er Jahre das weltweit erfolgreiche Musical «Rent», das unter anderem Aids thematisierte. Allerdings starb der Komponist am Tag der «Rent»-Premiere im Alter von nur 35 Jahren. Ihm ist nun ein neuer Netflix-Film gewidmet: «tick, tick. BOOM!» basiert auf einem gleichnamigen, autobiografisch geprägten Musical von Larson und blickt auf den jungen Komponisten. Der wird hier verkörpert von Andrew Garfield (38, «The Amazing Spider-Man»). Er spielt den von Selbstzweifeln geplagten Künstler, der noch auf den großen Durchbruch wartet - tragischerweise erlebte Larson selbst den Erfolg von «Rent» nicht mehr: Nach seinem Tod wurde er für das Musical mit einem Pulitzer-Preis für Drama und drei Tony Awards ausgezeichnet.

Zuckersüß und zartbitter:

Amaury Guichon zählt zu den bekanntesten Konditoren der Welt. Das, was er herstellt, schmeckt nicht nur zuckersüß, es ist oft auch ein beeindruckender Hingucker. Guichon schmiedet aus Zucker, Kakao und exotischen Zutaten Kronleuchter, Dinosaurier und zarte Blüten. In der Wettbewerbsshow «School of Chocolate» auf Netflix gibt er acht Nachwuchs-Profis Einblicke in seine Tricks. Der besondere Charme: Auch wer eine Aufgabe vergeigt, darf bleiben. Bis zum Finale fliegt keiner raus, stattdessen wird er vom Chef gecoacht und muss nur eine Runde aussetzen. An diesem Dreh von «School of Chocolate» sollten sich andere ein Beispiel nehmen. Menschliche Dramen spielen sich natürlich dennoch auch hier ab.

Büro, Büro:

Die britische Comedy «The Office» von und mit Ricky Gervais, 2001 begonnen, war stilbildend für ein ganzes Genre von Büro-Serien. Das reicht von «Stromberg» bis «Brooklyn Nine-Nine». Ein fiktives BBC-Team zeigt in «The Office» im Stil einer Langzeitdokumentation das Leben im Büro des Papier-Großhandels Wernham Hogg in der grauen englischen Kleinstadt Slough. Dabei wechseln sich Szenen aus dem Büroalltag mit Kommentaren der Mitarbeiter ab. «The Office» war so erfolgreich, dass es Ableger unter anderem in den USA, in Kanada und in Frankreich bekam. Die Serie läuft bei Magenta TV nun erstmals auch auf Deutsch.

Vertrackt:

Elvira ist hochfrustriert. Ihre Kinder und ihr Ehemann nehmen sie kaum noch wahr. Sie arbeitet, putzt, kocht, kauft ein. Und wer dankt ihr das? Keiner. Doch als sie vorgibt, Brustkrebs zu haben, ändert sich alles. Plötzlich erhält Elvira die Aufmerksamkeit, von der sie immer träumt. Dumm nur, dass ihre ausgedachte Geschichte immer weitere Kreise zieht. Aus einer kleinen Unwahrheit wird eine Riesensache, die Elviras ganzes Leben auf den Kopf stellt. Zu sehen ist die französische Serie «Eine kleine Lüge» von Fabrice Gobert («The Returned») auf Netflix.

Abgründig:

1986 in Südkorea. Die Gegend rund um ein kleines Dorf wird von einer unheimlichen Mordserie heimgesucht. Ein Serienkiller hat es auf hübsche Mädchen abgesehen. Ein paar Polizisten versuchen, ihm auf die Spur zu kommen. Doch der Mörder ist ihnen immer einen Schritt voraus. Der düstere koreanische Krimi «Memories of Murder» aus dem Jahr 2003 beruht auf einem echten Fall und ist unter anderem zu sehen bei Amazon Prime Video und auf Joyn. Regie führte der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho, der 2020 für seine bitterböse und knallharte Gesellschaftssatire «Parasite» (Buch und Regie) den Oscar erhielt.

Wer bin ich?

Robin hält sich für eine Maus. Kein Wunder. Schließlich wurde sie von Mäusen großgezogen. Doch bald merkt sie, dass sie doch ganz anders ist, als ihre Eltern und Geschwister. Sie ist - ein Vogel. Als Robin das herausfindet, ist sie erst geschockt. Doch dann setzt sie alles daran, ihren Platz in der Welt zu finden. Eine aufregende Reise beginnt. «Rote Robin» nennt sich der liebevoll inszenierte Weihnachtskurzfilm, der auf Netflix läuft. Die Macher sind keine Unbekannten: Es ist das Animationsstudio Aardman, bekannt für Filme wie «Shaun das Schaf» oder «Wallace & Gromit».

Böser Tagtraum:

Moritz Bleibtreu hat für mehr als 90 Filme als Schauspieler vor der Kamera gestanden. Mit dem Thriller «Cortex» hat er sich erstmals als Regisseur und Drehbuchautor versucht und sich sogleich an ein Experiment gewagt. Denn «Cortex» ist ein Film wie ein Labyrinth. Mit Sackgassen, mit Irrwegen, scheinbar ohne Ausgang. Worum geht es? Hagen wird von Alpträumen geplagt, die so stark sind, dass er nicht mehr zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden kann. Diese gewalttätigen Visionen beeinflussen auch Hagens Alltag. Da bemerkt er, dass seine Frau eine Affäre hat. Jetzt bei Sky.

Finsteres Mittelalter:

Mit «Alien» (1979) und «Der Marsianer» (2015) schuf Regisseur Ridley Scott packende Zukunftsvisionen. In seinem Historienfilm «The Last Duel» nimmt er die Zuschauer dagegen zurück in die Vergangenheit. Der Plot beruht auf einer wahren Begebenheit im Frankreich des 14. Jahrhunderts. Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) klagt an, von Jacques LeGris (Adam Driver), einem Freund ihres Mannes Jean de Carrouges (Matt Damon), vergewaltigt worden zu sein. Um seine Ehre zu bewahren und die Wahrhaftigkeit seiner Frau zu beweisen, fordert de Carrouges seinen Freund LeGris zu einem Duell auf Leben und Tod heraus. Doch das Mittelalter kennt grausame Regeln: Sollte de Carrouges in diesem Kampf sterben, so wird auch Marguerite zum Tode verurteilt. «The Last Duel» läuft ab 1. Dezember bei Disney.