Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.21

BERLIN: Viel Spannung in Parallelwelten von verschiedenster Art: Was sich jetzt alles zu streamen lohnt.

Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

NACKTE TATSACHEN: Sofia (Lena Reinhardtsen) ist 16 und hat auf einer Party Sex mit Axel (Christian Reyes Løvdal). Am Tag darauf wird ein Film von ihnen in der Schule herumgeschickt. Sie und ihre Freunde wollen herausfinden, wer das gefilmt hat. Ada (Anna Storeng Frøseth) ist 14 und lernt einen Typen auf Tinder kennen. Später wird sie von Jan (Tobias Aksdal) kontaktiert, der ihr erzählt, dass ein Nacktfoto von ihr in einem geschlossenen Forum veröffentlicht wurde. Er könne ihr helfen - aber er will eine Gegenleistung. Aus verschiedenen Perspektiven erzählt die norwegische Serie «Nudes - Nackt im Netz» von den Folgen, die soziale Medien für Heranwachsende haben können. Noch einen Monat in der ARD Mediathek.

VON WEGEN GESUND: In einem kleinen Wellness-Tempel wollen sich neun gestresste Großstädter erholen. Die Leiterin des Resorts, Masha, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den müden Geistern und Körpern der Teilnehmer neues Leben einzuhauchen. Doch die neun Fremden ahnen nicht, worauf sie sich einlassen. Der Achtteiler «Nine Perfect Strangers» mit Nicole Kidman und Melissa McCarthy in den Hauptrollen läuft jetzt bei Amazon Prime Video. Jede Woche erscheint eine Folge. Es ist nach «Big Little Lies» die nächste Bestseller-Verfilmung als Serie aus der Feder der australischen Autorin Liane Moriarty.

EINE FRAU KÄMPFT: Warum sollen bestimmte Dinge nur Männern vorbehalten sein? Warum sollen Frauen sich immer brav im Hintergrund halten? Die junge Petrunya aus Mazedonien (Zorica Nusheva) ist frustriert und greift kurzentschlossen in eine religiöse Prozession ein - und stellt nicht nur ihr, sondern das Leben des gesamtes Ortes auf den Kopf. «Gott existiert, ihr Name ist Petrunya» feierte 2019 im Wettbewerb der Berlinale seine Premiere und wurde mit dem Preis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet. Jetzt in der Arte-Mediathek.

TÖTEN STATT HEILEN: Einer besonders eigenartigen Serie von Verbrechen ist die achtteilige US-Serie «Dr. Death» auf der Spur. Der texanische Neurochirurg Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson) soll Patienten verstümmelt oder getötet haben. Trotz klarer Warnzeichen gelingt es Dr. Duntsch, weiter als Arzt zu praktizieren. Als die Zahl der Opfer wächst, machen sich zwei Ärztekollegen, der Neurochirurg Robert Henderson (Alec Baldwin) und der Gefäßchirurg Randall Kirby (Christian Slater), sowie die Staatsanwältin Michelle Shughart (AnnaSophia Robb) daran, ihn zu stoppen. Die starbesetzte Serie nach einer wahren Begebenheit ist jetzt bei TVnow zu streamen.

HELDEN DER GENERATION X: Die Sitcom «Friends» war für den Humor der 1990er Jahre epochemachend. 2004 war Schluss. Viele Fans leben noch heute mit einem Phantomschmerz. Ein kleiner Trost ist das TV-Special «Friends: The Reunion», das bei Sky nun auch auf Deutsch zu sehen ist. Für das lang erwartete Wiedersehen kehrten die «Friends»-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer an den Originalschauplatz zurück, um die beliebte Serie im wahren Leben zu feiern. Unter anderem mit dabei: David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Tom Selleck, und Reese Witherspoon. Jetzt bei Sky.