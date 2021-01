Streaming kompakt

Von: Redaktion (dpa) | 02.01.21

BERLIN: Ein paar Streaming-Tipps für die nächste Zeit:

ACTION MIT JOHANSSON: Unschuldige Studentin gerät von einer Sekunde zur nächsten mitten in einen Strudel aus Drogenhandel und Gangs: Das ist die Ausgangsidee von «Lucy», dem von Luc Besson («Leon - Der Profi», «96 Hours») mit ordentlich Action und Spannung inszenierten Thriller. Hollywoodstar Scarlett Johansson verkörpert in diesem Werk von 2014 die junge Titelfigur Lucy, die hier zu einer intelligenten Kampffurie wird. Der Film spielte in den Kinos weltweit mehr als 460 Millionen Dollar ein - ein sensationeller Erfolg! Ab 1. Januar nun ist «Lucy» beim Streamingdienst Starzplay zu sehen.

BASTELSTUNDEN MIT FYNN: Webdesigner Fynn Kliemann wurde auf Youtube unter anderem als «Heimwerker-King» bekannt. Nun ist der Tüftler in der ZDFneo-Show «Die Lieferung» zu sehen. Aus verschiedensten Dingen bauen Kliemann und fünf seiner Freunde darin in jeweils acht Stunden laut Sender «verrückte Sachen». Woraus die Tüftler etwas bauen müssen, wählt die Physikerin Kerstin Göpfrich aus. Die Leiterin einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg kommentiert und bewertet die Erfindungen außerdem am Ende des Tages. «Die Lieferung» steht ab sofort in der ZDF-Mediathek.

SPRINGEN ZWISCHEN WELTEN: Der Fantasyfilm «Der Goldene Kompass» war 2007 ein Liebling der Kinokritiker, aber in den USA bei weitem nicht so erfolgreich wie in Europa. Daher gab es nie eine Fortsetzung. Jedoch entstand aus den zugrundeliegenden Bestsellern von Philip Pullman eine HBO-Streamingserie: «His Dark Materials» hält sich enger an Pullmans Bücher. Jetzt ist bereits die zweite Staffel verfügbar. Mit dabei: Ruth Wilson («The Affair»), Lin-Manuel Miranda («Hamilton») und Andrew Scott («Fleabag»). Die sieben neuen Episoden sind immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und danach auf Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

ZIEMLICH KOMPLIZIERT: Mit «Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück» spielte sich Renée Zellweger 2001 in die Herzen der Zuschauer, als Dauer-Single auf der Suche nach der Liebe und nach sich selbst. Drei Jahre später ging das Beziehungschaos nach den Büchern von Helen Fielding weiter mit «Am Rande des Wahnsinns». Amazon Prime hat ab sofort für seine Abonnenten den dritten Teil im Angebot, «Bridget Jones' Baby». Eigentlich ein erfreulicher Anlass, der aber bei Bridget mal wieder für Chaos sorgt.

FAMILIENGLOTZEN: Wer die Fahrt in den Urlaub vermisst, kann zumindest im Fernsehen sein Fernweh stillen, etwa mit dem Märchen-Zweiteiler «Nils Holgerssons wunderbare Reise» in der ARD-Mediathek. Der 13-jährige Nils muss viel auf dem Bauernhof seiner Eltern mithelfen. Eines Tages fängt er einen Kobold und wird von ihm verzaubert. Der Junge ist plötzlich selber nur noch so groß wie ein Wichtel. Mit den Wildgänsen fliegt er davon und beginnt eine abenteuerliche und unglaubliche Reise. Ein Glück, dass er wenigstens die Sprache der Tiere versteht.