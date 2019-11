Straßensperrungen während Papstbesuch

Von: Björn Jahner | 20.11.19

Im Nationalstadion laufen die Vorbereitungen zur Papstmesse am Donnerstag auf Hochtouren. Foto: epa/ Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die Polizei zeigt sich bemüht, Verkehrsbehinderungen während des Besuches von Papst Franziskus von Mittwoch bis Samstag so gering wie möglich zu halten.

Gemäß dem stellvertretenden Kommissar des Metropolitan Police Bureau (MPB) Jirasan Kaewsaeng-ek sei die Zahl der Straßensperrungen in der Hauptstadt überschaubar. Dennoch rät er Autofahrern, alle Routen zu meiden, auf denen der Papst unterwegs sein wird.



Nach seiner Ankunft am Mittwoch wird von 12 bis 13 Uhr der Don Muang Tollway gesperrt, wenn Papst Franziskus vom Bangkok Military Air Terminal 2 zur Apostolischen Nuntiatur bzw. der Botschaft des Heiligen Stuhls in der Sathon Road fährt. Dieselbe Route wird am Samstag von 8 bis 9 Uhr gesperrt, wenn er Thailand verlässt, um weiter nach Japan zu reisen.



Am Donnerstag wird Papst Franziskus den Regierungssitz, den Wat Ratchabophit im Bezirk Phra Nakhon, das St. Louis-Krankenhaus in der Sathon Road und die Ambara-Villa im Dusit-Palast besuchen, wo er eine Audienz bei seiner Majestät dem König haben wird. Im Anschluss erfolgt die Papstmesse im Nationalstadion in der Rama I Road. Die Polizei rechnet damit, dass rund 40.000 Menschen die Straßen Rama I, Phaya Thai und Banthat Thong säumen werden, um den Papst willkommen zu heißen.



Am Freitag reist Papst Franziskus morgens nach Nakhon Pathom, bevor er im Laufe des Tages nach Bangkok zurückkehren wird, wo er zur Chulalongkorn-Universität fährt, um sich mit Führern anderer christlicher Konfessionen und Religionen zu treffen. In der Kathedrale Mariä Himmelfahrt im Bezirk Bang Rak erfolgt dann eine zweite Papstmesse.



Pol Maj. Gen. Jirasan informiert, dass die MPB Special Affairs Unit für die Sicherheit Papstes sorgen wird, in Unterstützung von weiteren Spezialeinheiten.