Von: Björn Jahner | 03.11.22

BANGKOK: Da die Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) Ende des Monats in Bangkok zum Gipfel zusammentreffen, wird ein Teil der Ratchadaphisek Road vom 14. bis 18. November 2022 fünf Tage lang für den öffentlichen Verkehr gesperrt sein.

Die Straße wird von der Asoke-Kreuzung bis zur Ratchada-Khlong Toei-Kreuzung gesperrt. Die Sperrung soll den Gipfelteilnehmern freie Fahrt zum Veranstaltungsort ermöglichen, das Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC).

Apec-Gipfel: Strenge Sicherheitsmaßnahmen

Beamte der Polizeistation Thong Lor sagten gegenüber der Presse, dass jeder Autofahrer, der die Straße während dieses Zeitraums benutzen möchte, online einen „APEC 2022 Route Pass“ beantragen kann.

Das Online-Formular fragt den Antragsteller nach den Details seines Fahrzeugs und nach dem Gebäude, zu dem er Zugang benötigt.

An dem APEC-Gipfel werden der chinesische Präsident Xi Jinping, der französische Präsident Emmanuel Macron, der kambodschanische Premierminister Hun Sen und möglicherweise auch der russische Präsident Wladimir Putin teilnehmen.

Die thailändische Polizei fahndet im Vorfeld der Veranstaltung nach ausländischen Kriminellen im Königreich, damit die Sicherheit der Teilnehmer und der Öffentlichkeit gewährleistet ist.

Während die Hochsaison in vollem Gange ist, strömen die Touristen in Scharen nach Thailand. Der Befehlshaber der Einwanderungsabteilung 2, Generalmajor Montree Pancharoen, erklärte in den Medien, dass die Beamten der Einwanderungsbehörde am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok zwar nicht länger als 45 Sekunden für die Überprüfung der Papiere jedes ankommenden Ausländers benötigen, sie aber dennoch alles tun, um sicherzustellen, dass sich keine Kriminellen, die sich als Touristen ausgeben, vor dem wichtigen Treffen ins Land einschleichen.