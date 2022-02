Straßenlauf durch das San-Kala-Khiri-Gebirge

Von: Björn Jahner | 23.02.22

YALA: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) lädt Laufbegeisterte ein, ihre Ausdauer beim „Sankala Road Trail 2022“ in Betong in der Provinz Yala im tiefen Süden des Landes am Sonntag, 20. März unter Beweis zu stellen.

Die anspruchsvolle Laufroute führt 960 Meter über dem Meeresspiegel durch das San-Kala Khiri-Gebirge. Der Trail umfasst drei Laufkategorien – Fun Run (5 km), Mini-Marathon (10,5 km) und Signature Run (17 km).

Die Läuferregistrierung erfolgt online bei Eventpop. Ein Teil des Erlöses wird dem Betong Hospital für die Anschaffung neuer medizinischer Geräte gespendet.

Infos auf Facebook.