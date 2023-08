Von: Björn Jahner | 16.08.23

PHETCHABUN: Die Einwohner von Phetchabun, aber auch Nutzer sozialer Medien im ganzen Land, loben derzeit „Tante Maem“, eine lokale Straßenkehrerin, die 6 Baht Goldschmuck gefunden und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben hat, berichtet das thailändische Nachrichtenportal INN.

Dieses rührende Ereignis spielte sich in Phetchabun ab, einer Stadt im südöstlichen Teil der nördlichen Region Thailands, und fand großen Anklang in der Gemeinde, vor allem aber auch in den sozialen Netzwerken. Auch Phetchabuns Bürgermeister Phataradon Khotsittanon äußerte sofort seine Wertschätzung, als der Vorfall bekannt wurde.

Die Ehrlichkeit von Tante Maem wurde von vielen bewundert und gelobt. Ebenfalls große Anerkennung erhielt Chaiyarut Mikanuch, 49, Inhaber von 2Onkel Ao's Kitchen“, der Tante Maem half, den Fund bei der örtlichen Polizeistation zu melden. Letztendlich konnte der Goldschmuck seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Tante Maem, im Alter von 55 Jahren und als städtische Aushilfskraft tätig, berichtete, dass sie während ihrer Straßenkehr-Tätigkeit gegen 05.00 Uhr morgens eine Plastikschachtel mit Goldschmuck in der Nähe eines Hauseingangs entdeckte. Obwohl sie zunächst zögerte, griff sie ein und sicherte die Fundstücke in einem Plastikbehälter, bevor sie Unterstützung holte.

Später informierte sie den Besitzer des Restaurants, der daraufhin die Polizei einschaltete. Die erfolgreiche Rückgabe des Goldes rührte Tante Maem zu Tränen der Freude, und sie zögerte nicht, sogar ihren Sohn anzurufen, um ihm stolz von ihrer guten Tat zu berichten.