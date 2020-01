Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.20

KRABI: Erneut wurde ein Kind an einem Strand in Krabi von Straßenhunden angegriffen und schwer verletzt.

Der Junge begleitete seinen Vater beim Joggen. Der Siebenjährige liegt mit mehreren Bisswunden, die schwerste unter seiner linken Achselhöhle, im Krankenhaus Wattanaphaet. Dort besuchte ihn Krabis Gouverneur mit Blumen und Spielzeug in den Händen. Er wies Tierärzte, sich um die Hunde zu kümmern. Drei wurden erschossen und zur Tollwutanalyse mitgenommen.



Der 41 Jahre alte Manager des Pine Bungalow am Strand Ao Siaw, Charoensak Temchai, berichtete „Thai Rath“, eine Gruppe von 15 bis 16 Hunden würden am Strand Touristen terrorisieren. Urlauber würden oft gebissen, es seien aber immer Erwachsene gewesen. Anfang letzten Jahres hatte ein bissiger Hund einen Fünfjährigen am Strand Ao Nang angefallen und schwer verletzt.