Von: Redaktion DER FARANG | 21.11.20

KRABI: Erneut ist ein ausländisches Kind am Strand von Ao Nang von einem Straßenhund angegriffen und verletzt worden.

Ein 56-jähriger Manager des Golden Beach Resort hörte die Schreie des Jungen und eilte herbei. Das Kind erlitt Verletzungen an der Wade eines Beins und wurde vom Vater ins Krankenhaus gebracht. Der Junge ging mit seinem Vater am Strand spazieren, als der Hund das Kind angriff und biss. In den letzten Monaten ist es am Strand Ao Nang mehrfach zu ähnlichen Vorfällen mit Straßenhunden gekommen. Ao Nang ist eines der beliebtesten Touristenziele in der Provinz Krabi.