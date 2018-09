Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.18

Demonstrierende Straßenhändler vor dem Regierungssitz in Bangkok. Foto: The Nation

BANGKOK: Rund 200 Straßenhändler marschierten am Dienstagmorgen zum Regierungssitz, um gegen ihre Vertreibung auf Gehwegen zu protestieren.

Die Demonstranten versammelten sich um 7 Uhr morgens vor dem Gebäude der Vereinten Nationen und gingen dann zum Public Service Center im Regierungsgebäude, um für Premierminister Prayut Chan-o-cha eine Petition zu überreichen. Die Händler kündigten an, vor dem Zentrum zu kampieren, bis sie eine Antwort erhalten hätten. Sie wollen, dass die Regierung und die Stadtverwaltung (BMA) ihre Politik ändern und Fußgängerwege wieder für Verkaufsstände freigeben.

Der stellvertretende Vorsitzende des Straßenhändler-Netzwerks, Pongsilpa Lee-in, sagte, die Politik, die seit 2014 an einer Reihe von Standorten umgesetzt worden sei, habe vielen Händlern ihres Einkommens beraubt. Die Gruppe will, dass die Politik widerrufen wird und die traditionellen Verkaufsflächen innerhalb von sieben Tagen an die Straßenhändler zurückgegeben werden, damit diese wieder ihren Lebensunterhalt verdienen können. Über weitere strittige Punkte und alternative Lösungen könnte verhandelt werden.