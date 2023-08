Straßenbauarbeiten werden beschleunigt

Von: Björn Jahner | 31.08.23

PATTAYA: Seit Monaten erfordern die Bauarbeiten auf der Beach Road und Second Road starke Nerven von Anwohnern und Verkehrsteilnehmern. Am Mittwoch (30. August 2023) kündigte Pattayas stellvertretender Bürgermeister Manoch Nongyai die Beschleunigung der Straßenbauarbeiten auf der Beach Road und der Second Road an. Laut Khun Manoch sollen die Arbeiten noch vor dem geplanten Fertigstellungstermin in Vorbereitung auf die nahende touristische Hochsaison im Oktober abgeschlossen werden.

Khun Manoch begab sich am vergangenen Mittwoch zu den beiden laufenden Bauprojekten, um den Fortschritt der Entwicklungsprojekte zu inspizieren.

Bezüglich der Beach Road erklärte er gegenüber örtlichen Medien, dass die Stadt Pattaya den Auftragnehmer aufgefordert hat, die Arbeiten zu beschleunigen, insbesondere die Neugestaltung der Beach Road, um die normale Straßenfunktionalität wiederherzustellen. Das Ziel ist, die Renovierungsarbeiten bis Oktober abzuschließen, um die Auswirkungen auf den Tourismus in der Stadt während der touristischen Hochsaison und der wöchentlichen Veranstaltungen im Oktober so gering wie möglich zu halten.

Straßenbauarbeiten auf der Pattaya Second Road. Foto: Facebook/สายตรงนายกเมืองพัทยา

Khun Manoch kündigte an, dass die Arbeiter jede Woche von Montag bis Freitag arbeiten werden und wies darauf hin, dass die Arbeiten an der Beach Road zwar samstags und sonntags aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens pausieren, sich die Arbeiter aber stattdessen auf die Renovierung der an den Strand angrenzenden Fußgängerwege konzentrieren werden.

In Bezug auf die Pattaya Second Road, wo der Bau des Entwässerungssystems weitergeführt wird, äußerte Khun Manoch die Hoffnung, dass das Projekt bis zum 20. September abgeschlossen sein wird. Er warnte jedoch, dass die Stadt Maßnahmen gegen den Auftragnehmer des Projekts ergreifen wird, sollten sie diese Deadline nicht einhalten. Dieses neue Abwassersystem wird die lange Zeit bestehenden Überschwemmungsprobleme in der Soi Buakhao 15 effektiv lösen, versicherte er.

Khun Manoch gab außerdem bekannt, dass nach der Fertigstellung des Entwässerungssystems die Parkflächen entlang der rechten und linken Seite der Second Road neu markiert werden. Dies wird die regulären Parkbedingungen wiederherstellen, wobei das Parken auf der linken Straßenseite nicht gestattet sein wird. Die Stadt Pattaya plant eine enge Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei, um die Einhaltung dieser Regelung zu gewährleisten, wie Khun Manoch betonte.