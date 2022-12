Von: Björn Jahner | 13.12.22

PATTAYA: In der Thappraya Road in Jomtien haben die Bauarbeiten am neuen Straßenbelag begonnen, womit auch das monatelange Problem um die erhöhten Abflüsse behoben wird, das der Stadtverwaltung Pattaya jede Menge Spott und Kritik bescherte.

Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum 24. Dezember 2022 andauern.

Autofahrer sollten den Bereich während der Bauarbeiten weiträumig umfahren, da mit großen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.