Straße öffnet wieder nach Brückeneinsturz

Von: Björn Jahner | 16.07.23

BANGKOK: Ein Abschnitt der Luang Phaeng Road in Bangkok, der nach dem Einsturz eines Teilstücks eines Hochstraßenbauprojekts gesperrt war, wird nach Angaben der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) am Montagmorgen (17. Juli 2023) wieder für den Verkehr freigegeben.

Bangkoks stellvertretender Gouverneur Visanu Samsompol teilte der Presse mit, dass das eingestürzte Teilstück bereits entfernt worden sei, andere Trümmer aber noch beseitigt werden müssten.

Er sagte, dass vor der geplanten Wiedereröffnung der Straße eine abschließende Sicherheitsinspektion durchgeführt wird. Er fügte hinzu, dass an der Struktur der Überführung gearbeitet wird, um eine Wiederholung des Vorfalls zu verhindern.

Beim Einsturz des 600 Meter langen Abschnitts letzten Montag (10. Juli 2023) wurden ein Projektingenieur und ein Bauarbeiter getötet und 12 Bauarbeiter verletzt. Zahlreiche Fahrzeuge wurden beschädigt, ebenfalls ein Gebäude und mehrere Strommasten.

In Zusammenarbeit mit Experten vom Engineering Institute of Thailand (EIT) will die Polizei die Ursache für das Unglück ermitteln.