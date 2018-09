Von: Björn Jahner | 19.09.18

Baustelle zur Sandaufschüttung am Stadtstrand an der Beach Road. Foto: Jahner

PATTAYA: Das Marine Department hat erneut bestätigt, dass das Sandaufschüttungsprojekt am Stadtstrand an der Beach Road bis zum Jahresende fertiggestellt wird.

Der ehemalige Premierminister Anand Panyarachun, der stellvertretende Präsident der Behörde Somchai Sumanatkajonkul und der ehemalige Stadtrat von Pattaya Rattanachai Sutidechanai, der jetzt das Ministerium für Tourismus und Sport berät, sind fest davon überzeugt, dass der renovierte Strand ein Meilens­tein für Thailand sein wird.



Der Spatenstich zu dem über 500 Millionen Baht teuren Projekt fiel bereits im Jahr 2011, nachdem Umweltexperten warnten, dass der Strand der Touristenmetropole wegen Erosion innerhalb von fünf Jahren komplett verschwunden sein könnte. Zwar wurde das Unvermeidliche durch Flickenschusterei aufgehalten, mehrfache Fehltritte, sowohl durch die Stadtverwaltung als auch kostspieligen Beratern, brachten das Projekt jedoch immer wieder in Verzug. Nach einem 15-monatigen Baustopp wurden die Arbeiten im März dieses Jahres wieder aufgenommen, jedoch schnell wieder gestoppt, da kein passender Sand gefunden werden konnte. Erst als das Marine Department entschied, dass der Sand gut genug sei und nach einigen Tagen in der Sonne eine Farbe annehmen würde, die zum Originalsand Pattayas passen würde, wurde die Aufschüttung fortgesetzt. Mehrere Hundert Meter der insgesamt 2,8 Kilometer langen Bucht wurden bereits renoviert. Die restlichen Arbeiten werden in Etappen von jeweils 300 Metern umgesetzt.



Anand, einer der angesehensten älteren Staatsmännern des Landes, der sich aktiv an der Bildungsreform beteiligt hat, ist davon überzeugt, dass Pattaya Beach nach Fertigstellung als Vorzeigemodell für andere Strände dienen wird, die unter Erosionsschäden leiden.