Von: Björn Jahner | 07.03.22

PATTAYA: Statt den Kopf in den Sand zu stecken, haben viele Lokale im Großraum Pattaya die Pandemie mit viel Ideenreichtum gemeistert. Um insbesondere Inlandstouristen anzulocken, stellen derzeit viele Fischrestaurants in Na-Jomtien in den Abendstunden gemütliche Sitzkissen und Campingmobiliar direkt auf dem renovierten Strand auf, wo die Besucher ein romantisches Dinner unter dem nächtlichen Sternenhimmel mit Meeresrauschen genießen können. Ein neuer Trend, der sich nicht nur bei den Gästen der Fischrestaurants großer Beliebtheit erfreut, sondern auch die Behörden auf den Plan bringt, die sich derzeit mit der Frage beschäftigen, ob es sich dabei um illegale Landinbesitznahme handelt.

Nachdem vermehrt Videos in sozialen Netzwerken von den Gästen gepostet wurden und die Zahl der Pop-Up-Restaurants am Strand stark gestiegen ist, inspizierte Anek Chartchua, ein Beamter der Gemeinde Na-Jomtien, den Strandabschnitt, um mit den Betreibern eine Lösung zu finden, damit sie ihr Geschäft weiter betreiben können, ohne dabei mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.

Den Stein ins Rollen brachte Pairot Kanapitapong, 57, der in der Nähe des Strandes ein Fischrestaurant betreibt und der erste war, der Campingstühle und -tische sowie Sitzsäcke auf dem Strand vor seinem Lokal aufstellte. Er erklärte Khun Anek und der lokalen Presse, dass ihm zwar bewusst ist, dass seine Idee gegen das Gesetz verstoßen könnte, er sich jedoch etwas Neues einfallen lassen musste, um Kunden anzulocken, nachdem die Covid-19-Beschränkungen sein Geschäft in den letzten zwei Jahren fast vollständig zum Erliegen gebracht haben. Er betonte jedoch, dass er und sein Team den Strandabschnitt täglich pflegen und ireinigen würden.

Der Sensibilität der Thematik vollkommen bewusst, verzichtete Khun Anek vorerst darauf, den öffentlichen Strandbereich von den illegal aufgestellten Sitzmöglichkeiten räumen zu lassen und kündigte stattdessen an, dass die Stadt mit dem Rathaus und den örtlichen Gerichten abklären muss, ob die Möglichkeit besteht, dass eine Vereinbarung – analog zu den Sonnenschirm- und Liegestuhlvermietern an den Stränden Pattayas – getroffen werden kann, wenn die Gastronomen gewährleisten, dass sie den Strand sauber halten und ihn täglich reinigen.

Khun Anek merkte jedoch an, dass Khun Pairots Idee von zu vielen anderen Restaurants kopiert werden könnte, woraus es am Strand unübersichtlich werden könnte. Er wies darauf hin, dass das Restaurant von Khun Pairot derzeit eines der wenigen ist, die Sitzmöglichkeiten am Strand anbieten und dass Regeln mit den örtlichen Restaurants und Geschäftsinhabern ausgearbeitet und aufgestellt werden müssten.

Khun Pairot teilte der Presse mit, dass er diesen Plan zwar zurückziehen muss, wenn ihm das Rathaus oder die Gerichte dazu raten werden, er jedoch zuversichtlich ist, dass es zu einer Einigung kommt.